Le Galaxy S23 améliorerait la connectivité satellite de l’iPhone 14 et mettra à niveau le capteur d’empreintes digitales

Samsung n’est qu’à quelques mois du lancement de la série Galaxy S23, et la rumeur veut que le produit phare de nouvelle génération de la société prenne note de la connectivité satellite de l’iPhone 14, ainsi que de la mise à niveau de son capteur d’empreintes digitales.

Dans sa dernière série d’iPhone 14, Apple a introduit la prise en charge de la connectivité par satellite. La fonctionnalité vient d’être mise en ligne pour les utilisateurs ce mois-ci et permet un accès mondial aux satellites pour les situations d’urgence lorsque les réseaux mobiles ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables.

L’élec rapporte que Samsung cherche également à inclure la connectivité par satellite dans le Galaxy S23.

Apparemment, la version de Samsung sur cette fonctionnalité sera alimentée par un partenaire, Iridium. La société a été signalée pour la première fois dans un accord de développement avec les fabricants de smartphones plus tôt cette année avec ses 66 satellites de communication en orbite basse.

La connexion par satellite d’Apple passe par Globalstar et les deux sociétés ont un accord de quasi-exclusivité.

Samsung veut apparemment utiliser la connexion satellite de la série Galaxy S23 pour plus que les situations d’urgence d’Apple, avec « l’objectif de transmettre des données telles que des messages texte et des images à faible capacité à des centaines de kbps ». Cela serait possible en raison du dépassement des limitations techniques liées à l’inclusion d’une antenne capable de gérer ces communications.

Huawei a été le premier à inclure la connectivité satellite sur un téléphone Android, mais les efforts de Samsung seront évidemment disponibles pour beaucoup plus de personnes compte tenu de la situation actuelle de Huawei.

Pendant ce temps, le Galaxy S23 Ultra de Samsung adopterait également un nouveau capteur d’empreintes digitales. @RGCloudS sur Twitter réclamations que Samsung adoptera le dernier capteur d’empreintes digitales à ultrasons 3D de Qualcomm, la troisième génération du produit. On ne sait pas quelles améliorations cela apportera à la table, mais on peut supposer que nous verrons une meilleure vitesse et une meilleure précision. Peut-être que cette version adoptera également la plus grande zone scannable du capteur 3D Sonic Max qui est peu utilisé.

La série Galaxy S23 devrait arriver en février de l’année prochaine, emballant Android 13 prêt à l’emploi avec de nouveaux capteurs d’appareil photo sur le modèle Ultra, et une conception généralement familière à toute la famille, ainsi que l’utilisation réduite des puces Exynos avec plus de puces Snapdragon à la place.

