Dans le contexte : Samsung utilisera son processus de fabrication le plus avancé pour fabriquer des puces pour quatre sociétés technologiques bien connues. La course pour dépasser TSMC en tant que plus grande fonderie de puces au monde est lancée, tandis que les conflits géopolitiques détruisent l’ancien équilibre économique.

Samsung a été choisi comme partenaire de fabrication par quatre des plus grandes sociétés technologiques au monde, selon des sources anonymes de l’industrie. Nvidia, Qualcomm, IBM et Baidu utiliseront le tout nouveau processus de fabrication de la société sud-coréenne pour mettre leurs futurs produits sur le marché, tandis que Samsung espère gagner du terrain sur TSMC dans la course aux fonderies de puces.

Samsung utilisera le nœud de 3 nanomètres récemment dévoilé pour fournir aux entreprises sans usine des fournitures de puces en grande quantité dès 2024. Nvidia utilisera le nœud de 3 nm pour construire ses GPU de nouvelle génération, IBM fabriquera ses propres processeurs, Qualcomm a besoin d’Arm puces pour smartphones, et Baidu utilisera 3 nm pour ses centres de données cloud.

Samsung a commencé à fabriquer en masse des puces 3 nm en juin. La société affirme que sa toute dernière technologie de fabrication apporte des améliorations substantielles en termes d’efficacité énergétique (45 %) et de performances des puces (23 %) par rapport au nœud 5 nm de la génération précédente.

Un processus 3 nm de deuxième génération est déjà en cours de développement, car Samsung déclare qu’il y a encore beaucoup de place pour d’autres améliorations d’efficacité et de performances.

Alors que la société progresse dans la course aux 3 nm, Samsung est la deuxième plus grande fonderie de puces derrière TSMC, qui triple à peu près la part de marché de Samsung. TSMC s’efforce d’étendre sa portée de fabrication en dehors de Taïwan, avec de nouvelles usines aux États-Unis pour commencer. Pendant ce temps, Samsung a déjà une approche commerciale internationale, car ils possèdent des usines de fabrication en Corée du Sud (Giheung, Hwaseong, Pyeongtaek), aux États-Unis (Austin, Taylor) et en Chine (Xian).

Samsung est bien connu pour son leadership dans le secteur de la mémoire, mais la situation géopolitique actuelle pourrait les aider à gagner du terrain sur TSMC pour devenir une superpuissance industrielle rivale. De nombreuses entreprises de « grandes technologies » recherchent également de nouveaux partenariats, dans le but de réduire leur dépendance à l’égard des fabricants basés en Chine au milieu du conflit diplomatique et économique croissant entre Washington et Pékin.