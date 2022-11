L’Apple Store de St. Louis abandonne son projet de se syndiquer en raison d’une prétendue « hostilité accrue »

La semaine dernière, nous avons entendu dire que le dernier Apple Store évoluant vers la syndicalisation était à Saint-Louis. Avec ce qui semblait être un fort enthousiasme de la part des employés et de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (IAM) en tant que représentation, un dépôt officiel pour lancer la candidature à la syndicalisation a été déposé auprès du National Labor Relations Board (NLRB). À peine sept jours plus tard, les employés de l’Apple Store ont fait demi-tour et ont abandonné l’effort, du moins pour le moment.

Le 16 novembre, l’IAM a annoncé qu’il représenterait « environ 82 employés d’Apple Store à Saint-Louis » dans le cadre de la syndicalisation. Le communiqué de presse n’a pas précisé s’il s’agissait de l’Apple Saint Louis Galleria ou du magasin Apple West County.

IAM avait précédemment déposé une « accusation de pratique déloyale de travail auprès du NLRB contre Apple pour avoir obligé les employés de l’Apple Store de St. Louis à assister à une réunion avec un public captif et avoir proféré des menaces de représailles si les employés choisissaient de s’organiser avec l’IAM ».

Fait intéressant, c’est IAM qui a organisé le premier Apple Store aux États-Unis qui s’est syndiqué avec succès dans le Maryland. Mais la situation changea rapidement à Saint-Louis.

Comme l’a rapporté Bloomberg, le personnel a maintenant retiré son plan pour faire avancer le processus.

L’IAM affirme que «les pratiques antisyndicales et l’hostilité accrue envers les travailleurs» ont été des facteurs d’abandon de l’effort. Cependant, le groupe affirme que ses efforts autour de la syndicalisation des Apple Store ne sont pas terminés :

« L’IAM continuera de veiller à ce que toutes les lois du travail soient respectées et garde l’espoir que les travailleurs d’Apple obtiendront le respect et la dignité qu’ils méritent. »

Le temps nous dira si les employés de l’Apple Store de St. Louis tenteront à nouveau un effort de syndicalisation comme le visent les employés d’Atlanta.

Syndicalisation récente de l’Apple Store

Aux États-Unis, deux magasins se sont officiellement syndiqués cette année :

Et le premier Apple Store à déménager au Royaume-Uni était à Glasgow :

Image du haut via Apple

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :