Disney Speedstorm : date de sortie, bande-annonce, gameplay, configuration système requise, etc.

Les jeux de course sont un excellent moyen de profiter des automobiles. Il y a le frisson et l’énergie dans la course en battant vos adversaires ainsi qu’en obtenant les temps les plus rapides et les plus rapides au chronomètre. Il existe de nombreux jeux de course. Qu’il s’agisse de courses d’arcade, de courses de rue ou de jeux de course de simulation. Il existe un nouveau type de jeu de course qui suscitera un peu plus d’intérêt auprès d’une certaine base de fans. Nous parlons du tout nouveau jeu de course Disney : Speedstorm.

Comme vous pouvez vous y attendre d’un jeu Disney, il y aura des personnages de divers films Disney ainsi que des films Pixar – donc oui, il pourrait être possible de voir quelques-uns des personnages du très célèbre film d’animation – Cars. Eh bien, il y aura beaucoup de personnages parmi lesquels vous pourrez choisir et jouer avec. Cependant, ce qui est important, c’est de savoir ce que le jeu a. Alors, lisez la suite pour tout savoir sur la date de sortie, la bande-annonce, le gameplay et d’autres détails du nouveau jeu Disney : Speedstorm.

Date de sortie de Disney Speedstorm

Ce tout nouveau jeu Disney a été annoncé pour la première fois lors de l’événement Nintendo Direct qui s’est tenu cette année. Avec l’annonce, nous avons également pu voir la bande-annonce du jeu que vous pouvez consulter ici. En ce qui concerne la sortie du jeu, Disney Spedstorm devrait sortir en décembre 2022 ou au début de l’année prochaine en 2023. Les développeurs n’ont pas donné de date de sortie fixe pour le jeu.

Disney Speedstorm – Développeur et éditeur

Les développeurs et éditeurs de ce tout nouveau jeu de course Disney sont confiés à la très populaire équipe Gameloft. Le même studio derrière des jeux populaires tels que Asphalte 9, The Oregon Trail, Sniper Fury, Modern Combat Versus et une tonne d’autres jeux. Maintenant, si Disney Speedstorm sera un jeu payant ou un jeu gratuit, personne ne le sait encore. Ce que nous savons avec certitude, c’est le grand nombre d’achats en jeu qui peuvent être effectués dans le jeu pour acheter des bonus, de la monnaie et probablement une tonne d’autres choses,

Bande-annonce de Disney Speedstorm

La bande-annonce de ce nouveau jeu de course est pleine d’énergie. Vous pouvez voir 4 personnages se préparer à courir et à s’affronter. Vous pouvez voir Mickey mouse, Captain jack Sparrow et quelques autres qui peuvent être vus conduire à travers les pistes folles qui ont beaucoup d’obstacles ainsi que des plates-formes qui vous permettent de sauter dans les airs et d’atterrir sur les autres pistes.

Bien que vous ne fassiez que courir, vous devrez être vigilant à tout moment. Vos adversaires utiliseront différentes astuces et armes pour vous ralentir et s’assurer que vous perdez le contrôle afin que vous perdiez. Les pistes sont assez colorées et contiennent de nombreux éléments que l’on peut voir dans les films Disney et Pixar. Alternativement, vous pouvez également courir sur une piste de course sur le thème de Monsters Inc aux côtés d’autres personnages de la franchise Mosnters Inc. Regarde ça bande-annonce bourrée d’action par ici.

Disney Speedstorm – Jeu

Il y a eu une bêta fermée qui a eu lieu au début de cette année et de nombreuses vidéos de gameplay ont fait surface en ligne. Les gameplays vous montrent les différentes pistes de course du jeu qui ont été tirées de différents films Disney et Pixar. Que ce soit d’Hercule, de Pirates des Caraïbes ou de Monsters Inc, vous pourrez très bien faire la course. De plus, chaque personnage du jeu peut être mis à niveau au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Les personnages auront également des compétences et des astuces uniques qui peuvent être poursuivies pour tirer parti des autres joueurs.

Nous pouvons également nous attendre à voir davantage de personnages, de véhicules et de cartes de course disponibles après la sortie du jeu. Avec un peu de chance, nous pourrions même voir différents festivals; et des événements sur le thème des vacances pour maintenir le jeu en vie pendant une certaine période. En ce qui concerne la physique et la maniabilité des véhicules dans le jeu, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils soient similaires dans les lignes du célèbre jeu de course d’arcade de Gameloft – Asphalt 9.

Disney Speedstorm : personnages en jeu

Comme il s’agit d’un jeu Disney, de nombreux fans de Disney espèrent voir s’ils pourront choisir leurs personnages Disney préférés pour courir dans le jeu. Voici une liste de tous les personnages qui devraient être présents dans le jeu de course Disney Speedstorm.

Balou

La bête

Belle

Donal Canard

Elisabeth Swann

Hercule

Jack Sparrow

Li Shang

méga

Mickey la souris

Mowgli

Mulane

Souiller

Si vous n’avez pas vu vos personnages Disney préférés ici, il est possible qu’ils soient ajoutés plus tard dans le jeu.

Disney Speedstorm – Pistes de course

Voici une liste des hippodromes sur lesquels vous pourrez courir dans le jeu.

Circuit d’Athéna

Grand écran

Sprint en bloc

Paysage urbain

Circuit d’Hermès

Pirate Bay

Crâne Cove

L’aile ouest

Sentier des racines

Chasse aux tunnels

Sous la jungle

Jardin zen

Comme indiqué précédemment, nous pouvons nous attendre à ce que davantage de pistes soient disponibles après la sortie du jeu via des mises à jour ou des DLC, ou même des événements spéciaux.

Disney Speedstorm – Caractéristiques uniques

Bien que le jeu vous permette de choisir vos personnages et cartes préférés, vous pourrez également attaquer ou tromper vos adversaires tout en parcourant la carte. Voici quelques-unes des fonctionnalités uniques que le jeu a à offrir à ses joueurs.

Réalisations

Socket en charge du contrôleur pour PC

Multicouche multiplateforme

Achats de contenu dans le jeu

Mode coopératif en ligne

Mode JcJ en ligne

Mode solo

Plates-formes prises en charge par Disney Speedsters

Comme il s’agit d’un jeu développé par Gameloft et qu’il s’agit bien d’un jeu Disney, vous pouvez vous attendre à ce que le jeu soit disponible pour les plateformes suivantes.

Configuration système requise pour Disney Speedstorm

La configuration système requise est assez importante car elle vous permet de savoir si le jeu sera jouable sur votre PC ou non. Heureusement, les développeurs ont eu la gentillesse de révéler la configuration système minimale et recommandée pour le jeu Disney Speedstorm.

Configuration minimale requise

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel ou AMD 2.5Ghz Quad Core

RAM : 8 Go

GPU : carte vidéo dédiée de 256 Mo, Nvidia GeForce 760 ou AMD Radeon R7 270X

DirectX : version 12

Stockage : 20 Go

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 ou Windows 11 64 bits

Processeur : Processeur Intel ou AMD 3,5 GHz Hexa Core

RAM : 12 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 1070 ou GPU équivalent AMD/Intel

DirectX : version 12

Stockage : 20 Go

Conclusion

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur la date de sortie, la bande-annonce, le gameplay, la configuration système requise et d’autres informations concernant le tout nouveau jeu « Disney Speedstorm ». Alors, que pensez-vous de ce nouveau jeu de course Disney ? Pensez-vous qu’il sera assez populaire et serait même prêt à jouer au jeu car il contient vos personnages Disney préférés ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

