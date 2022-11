Fonctionnalités CarPlay réellement disponibles dans iOS 16

Apple a présenté la prochaine génération de CarPlay lors de la WWDC 2022, et wow est-ce que ça a l’air magnifique. La prise en charge complète par CarPlay de l’affichage de l’infodivertissement, des commandes du tableau de bord et bien plus encore nous taquine avec les vibrations Apple Car.

Bien que Project Titan reste un projet de R&D, Apple affirme que les premières voitures qui fonctionneront avec CarPlay de nouvelle génération ne seront annoncées qu’à la fin de 2023. Il y a de fortes chances que les conducteurs devront attendre jusqu’en 2024 ou 2025 pour se mettre derrière le volant de CarPlay nouvelle génération.

Cependant, iOS 16 inclut quelques mises à jour de CarPlay, et ces fonctionnalités sont disponibles pour tout le monde avec la mise à jour logicielle.

Applications CarPlay

Apple ajoute parfois de nouvelles catégories d’applications à CarPlay dans les principales mises à jour iOS. Les catégories précédentes incluent les applications de commande de nourriture, de stationnement et de recharge de véhicules électriques. iOS 16 étend la prise en charge des applications à deux nouvelles catégories : alimenter et conduire des applications de tâches.

Voici ce que dit Apple à propos des nouvelles catégories :

Des applications de ravitaillement en carburant et de conduite sont disponibles dans CarPlay. Vos applications préférées qui vous aident à faire le plein et vous fournissent des informations routières, une assistance au péage, une aide au remorquage, etc. peuvent trouver une maison dans CarPlay.

Attendez-vous à voir les applications de ces catégories bénéficier de la prise en charge de CarPlay à l’avenir.

Messages et podcasts

Deux autres changements dans CarPlay sur iOS 16 ne nécessitent pas de futures mises à jour de l’application. Apple a accéléré le flux de messagerie lors de l’utilisation de Siri, et l’application Podcasts a élargi sa bibliothèque.

À partir d’iOS 16, les conducteurs ont la possibilité d’envoyer automatiquement un message après que Siri vous l’ait revu. Si la synthèse vocale fonctionne comme prévu, cela supprimera une étape actuellement requise lors de l’test des messages dans CarPlay. Si vous décidez de modifier le message, CarPlay propose le bouton de modification pour réviser votre message.

Apple expose également davantage de fonctionnalités de l’application Podcasts dans CarPlay avec iOS 16. L’application Podcasts précédente sur CarPlay se concentrait sur la fonction Écouter maintenant, mais d’autres moyens de trouver le bon épisode de podcast nécessitaient l’application iPhone.

À partir d’iOS 16, les utilisateurs peuvent également trouver des épisodes téléchargés ou enregistrés. L’application vous permettra désormais de visualiser les derniers épisodes d’émissions de votre bibliothèque. Il existe également trois nouvelles options de fond d’écran avec prise en charge des modes clair et sombre.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :