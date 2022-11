Galaxy Tab S7 et Galaxy F62 reçoivent maintenant la mise à jour Android 13 (One UI 5)

Samsung fait un travail formidable avec le déploiement de la mise à jour Android 13. Android 13 est disponible pour les utilisateurs de Galaxy avec la mise à jour One UI 5. Samsung a déjà déployé la mise à jour pour plusieurs appareils. Et deux autres téléphones rejoignent la mise à jour Android 13. Les séries Galaxy F62 et Galaxy Tab S7 reçoivent désormais la mise à jour Android 13 et One UI 5.

Au cours des deux derniers jours, un tas d’appareils Galaxy ont commencé à recevoir la mise à jour Android 13. Cela inclut le Galaxy S20 FE, le Galaxy S21 FE, le Galaxy A71 et le Galaxy Note 10 Lite. Après seulement deux jours dans la semaine, deux autres appareils rejoignent le lot et d’autres le rejoindront cette semaine. Nous avons récemment partagé une histoire selon laquelle Samsung s’attend à ce que le déploiement soit terminé avant 2023. Et à ce rythme, il sera facile pour Samsung d’atteindre l’objectif.

Samsung Galaxy Tab S7 et Tab S7+ reçoivent la mise à jour stable d’Android 13 dans certaines parties de l’Europe avec le numéro de build T8xxXXU2DVK3. La disponibilité s’étendra bientôt à d’autres régions. Et la mise à jour Android 13 pour Galaxy F62 avec numéro de build E625FDDU2CVK2 est en cours de déploiement pour les utilisateurs en Inde.

Il s’agit de la troisième mise à jour majeure pour la série Galaxy Tab S7 car elle a déjà reçu Android 11 et Android 12 comme première et deuxième mises à jour majeures respectivement. Dans le cas des deux appareils, vous pouvez vous attendre à une grosse mise à jour, probablement plus de 2 Go.

Venant maintenant aux nouvelles fonctionnalités, Android 13 et One UI 5 ont une longue liste de changelog. Certaines des principales fonctionnalités sont la nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage, de nouveaux fonds d’écran, des animations améliorées, des options de palette de couleurs moew, de grands widgets, une sécurité et une confidentialité améliorées, par langue d’application et bien plus encore. Vous pouvez consulter le journal des modifications commun sur cette page. Certaines des fonctionnalités peuvent être différentes pour la tablette.

Si vous êtes un utilisateur des séries Galaxy F62 et Galaxy Tab S7, vous pouvez vous attendre à la mise à jour stable d’Android 13 bientôt si vous ne l’avez pas déjà fait. La mise à jour sera bientôt déployée dans la plupart des régions. Assurez-vous donc de vérifier la mise à jour manuellement en allant sur Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Avant de mettre à niveau votre téléphone vers Android 13 et One UI 5, vous devez effectuer une sauvegarde des données importantes et charger le téléphone à au moins 50 %.

