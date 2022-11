iPad 10 vs 9 vs iPad Air : quel est le meilleur choix pour les vacances ?

Alors que l’iPad de 10e génération est livré avec une multitude de mises à jour intéressantes, l’iPad de 9e génération reste dans la gamme et il y a aussi l’iPad Air 2022 à considérer. Cependant, l’iPad 10 peut offrir un endroit idéal pour des fonctionnalités modernes à un prix abordable. Ci-dessous, nous décomposerons toutes les similitudes et les différences entre l’iPad 10 vs 9 vs iPad Air pour vous aider à décider quel est le meilleur choix.

L’iPad Air 2022 a brouillé la frontière entre les iPad les plus abordables et les modèles Pro, incitant de nombreuses personnes à ignorer l’iPad Pro 11 pouces. Mais l’iPad 9 d’entrée de gamme a conservé l’ancien design avec de grands cadres et un bouton d’accueil.

Maintenant que l’iPad 10 est arrivé avec le design moderne à lunette mince d’Apple et un prix inférieur à l’iPad Air avec bon nombre des mêmes fonctionnalités, il est susceptible d’éloigner les clients de l’iPad Pro et de l’Air.

Examinons ce que vous obtenez avec l’iPad 10 vs 9 vs iPad Air. Pour tous les graphiques ci-dessous, l’iPad 10 est dans la rangée du milieu avec l’iPad 9 à gauche et l’iPad Air à droite.

iPad 10 contre 9 contre iPad Air

Performance

Dans son annonce, Apple s’est concentré sur l’amélioration de l’iPad 9 à 10. Avec la mise à niveau de l’A13 vers l’A14 Bionic, la société vante une vitesse de processeur 20 % plus rapide et un moteur neuronal 80 % plus rapide.

iPad 9 iPad 10 iPad Air 2022 Ébrécher A13 bionique A14 bionique M1 Cœurs de processeur 6 6 8 Cœurs GPU 4 4 8 Moteur neuronal noyaux 8 16 16 Stockage 64 ou 256 Go 64 ou 256 Go 64 ou 256 Go RAM 3 Go 4 Go 8 Go USB-C ❌ ✅ ✅ Mobile 4G 5G 5G

Pendant ce temps, l’iPad Air 2022 est alimenté par la puce M1. Cela inclut un processeur à huit cœurs plus puissant et un GPU à huit cœurs. Mais, à moins que vous n’utilisiez votre iPad avec des flux de travail de niveau professionnel tels que le montage vidéo, la conception graphique, etc., vous n’avez probablement pas besoin ou ne remarquerez peut-être même pas la mise à niveau de la puce M1.

Affichage

L’iPad 10 obtient presque le même affichage que l’iPad Air plus cher. Il s’agit d’un écran Liquid Retina de 10,9″ avec une résolution de 2360 x 1640. Les autres spécifications incluent une luminosité de 500 nits, True Tone et des cadres minces.

Les trois principales caractéristiques que vous n’obtenez pas avec l’iPad 10 trouvé sur l’iPad Air sont la couleur large P3, le revêtement antireflet et un écran laminé.

Mais pour la plupart des gens, l’affichage amélioré de l’iPad 10 sera génial 😁.

iPad 9 iPad 10 iPad Air 2022 Affichage 10.2″ 10.9″ 10.9″ Résolution 2160 x 1620 2360 x 1640 2360 x 1640 PPI (pixels par pouce) 264 264 264 Luminosité de l’écran 500 nits 500 nits 500 nits Véritable tonalité ✅ ✅ ✅ P3 large couleur ❌ ❌ ✅ PromotionMotion (120Hz) ❌ ❌ ❌ revêtement anti-réfléchissant ❌ ❌ ✅ Affichage entièrement laminé ❌ ❌ ✅ Écran Retina standard ✅ – – Écran Liquid Retina ❌ ✅ ✅

Connectivité et accessoires

L’iPad 10 reçoit un tout nouveau Magic Keyboard Folio qui possède des fonctionnalités intéressantes au-delà du Magic Keyboard plus cher pour iPad Pro/Air.

Cependant, un inconvénient est que l’iPad 10 est toujours limité à l’Apple Pencil de première génération. Et cela indique qu’un adaptateur USB-C vers Lightning est livré dans la boîte pour une expérience de charge maladroite.

L’iPad Air fonctionne avec tous les mêmes accessoires Apple que l’iPad Pro. Cela inclut l’Apple Pencil, le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio de deuxième génération.

L’iPad 10 et l’iPad Air continuent d’utiliser Touch ID, mais au lieu d’être situé dans le bouton Accueil, il se trouve dans le bouton supérieur.

iPad 9 iPad 10 iPad Air 2022 Socket en charge du crayon Apple 1ère génération 1ère génération 2e génération Socket en charge du clavier magique ❌ ❌ ✅ Socket en charge du Magic Keyboard Folio ❌ ✅ ❌ Bluetooth 4.2 5.2 5.0 5G ❌ ✅ (mais pas de mmWave) ✅ (mais pas de mmWave) Wi-Fi 6 ❌ ✅ ✅ Éclair ✅ ❌ ❌ USB-C ❌ ✅ ✅ 3.1 génération 2 Coup de tonnerre ❌ ❌ ❌ ID tactile ✅ ✅ ✅ Identification faciale ❌ ❌ ❌

Une autre mise à niveau avec l’iPad 10 est le passage à l’USB-C. Apple n’a pas détaillé dans ses spécifications techniques s’il s’agit de l’USB 3.1 Gen 2 pour l’iPad 10 comme l’iPad Air utilise, nous devrons attendre et voir.

Comme l’iPhone SE 3, l’iPad 10 et l’iPad Air ne prennent pas en charge mmWave 5G avec les modèles mobiles. Mais comme mmWave est la version la plus rare de la couverture 5G à trouver, ce n’est probablement pas un problème pour la plupart des gens.

Éclaboussure de couleur

Si la couleur de votre prochain iPad est importante, vous avez plus de choix avec l’iPad 10 et l’iPad Air.

L’iPad 10 est disponible en argent, rose, bleu et jaune. L’iPad Air est disponible en gris sidéral, starlight, rose, violet et bleu.

L’iPad 9 n’est disponible qu’en gris sidéral et argent.

Autonomie de la batterie de l’iPad 10 contre 9 contre Air

L’iPad 10 a la même autonomie que l’iPad 9 et l’iPad Air :

10 heures d’utilisation web ou vidéo en WiFi

9 heures d’utilisation du Web avec mobile

Stockage et prix

Voici une ventilation des différences de prix (PDSF) entre ces trois iPads. Cependant, l’iPad Air étant sur le marché depuis un certain temps, il peut parfois être trouvé à prix réduit.

iPad 9 iPad 10 iPad Air 2022 Wi-Fi 64 Go 329 $ 449 $ 599 $ 64 Go + cellule 459 $ 599 $ 749 $ Wi-Fi 256 Go 479 $ 599 $ 749 $ 256 Go + cellule 609 $ 749 $ 899 $

Appareils photo

Vous obtenez la même caméra arrière avec l’iPad 10 qui est sur l’air qui utilise un objectif large de 12 MP. Avec l’iPad 9, vous obtenez une caméra arrière large de 8 MP qui est un peu moins performante.

Un autre changement intéressant à venir pour la première fois dans un iPad – le modèle de 10e génération reçoit une caméra frontale paysage qui le rend plus pratique pour les appels vidéo.

iPad 9 iPad 10 iPad Air 2022 Objectif arrière large 8MP ✅ – – Objectif arrière large de 12MP ❌ ✅ ✅ Smart HDR 3 pour les photos ❌ ✅ ✅ Flash de l’appareil photo arrière ❌ ✅ ✅ vidéo 4K ❌ ✅ ✅ Plage dynamique étendue ✅ ✅ Vidéo au ralenti 720p à 120 ips 1080p jusqu’à 240 ips 1080p jusqu’à 240 ips Caméra frontale ultra large 12MP ✅ – ✅ Appareil photo paysage ultra large 12MP ❌ ✅ ❌ Zoom arrière optique 2x ✅ ✅ ✅ Suivi automatique de la scène centrale ✅ ✅ ✅ Audio paysage à deux haut-parleurs ❌ ✅ ✅

Et en ce qui concerne les haut-parleurs, vous obtenez le même système paysager à deux haut-parleurs sur l’iPad 10 et l’Air tandis que l’iPad 9 dispose d’un système à deux haut-parleurs plus basique.

iPad 10 contre 9 contre iPad Air conclusion

Pourquoi acheter l’iPad 10 ?

Lorsque vous considérez toutes les similitudes et les différences, l’iPad 10 sera probablement un excellent choix pour la plupart des gens. Au prix régulier, c’est 150 $ de moins que l’iPad Air tout en incluant presque toutes les meilleures fonctionnalités.

L’iPad 10 est disponible dès maintenant auprès d’Apple, d’Amazon, de Best Buy, etc.

Pourquoi acheter un iPad 9 ou un iPad Air ?

Si vous souhaitez acheter l’iPad le plus abordable avec un écran 10″ pour une utilisation de base et que l’ancien design ne vous dérange pas, l’iPad 9 est un bon choix.

Si vous savez que vous pousserez régulièrement votre tablette à la limite, l’iPad Air peut être plus tentant avec la puce M1. Mais vraiment, si vous êtes – ou pouvez devenir un utilisateur expérimenté, un iPad Pro peut être meilleur avec jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 2 To de stockage, un écran ProMotion à 120 Hz et la prise en charge de Thunderbolt.

Cependant, si vous pouvez trouver l’iPad Air en vente, cela pourrait le rendre plus attrayant.

En savoir plus sur les comparaisons approfondies de Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :