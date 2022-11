Les utilisateurs affirment que le bug de l’application Windows iCloud insère des images et des vidéos d’autres personnes dans leur bibliothèque

WTF ? ! La configuration de votre iPhone pour qu’il se sauvegarde sur iCloud offre la meilleure expérience de synchronisation car cela se produit en arrière-plan en temps réel. Cependant, certaines personnes aiment avoir plus de contrôle sur leurs sauvegardes et choisissent d’utiliser l’application iCloud. Malheureusement, un nouveau bug semble encrasser le processus pour les utilisateurs de Windows et mettre en danger la vie privée de tous les autres utilisateurs d’iCloud.

Apple a récemment mis à jour son site Web iCloud, lui donnant un look plus moderne et plus de fonctionnalités. Cependant, Cupertino semble également avoir bousillé le fonctionnement de l’application iCloud pour Windows. On ne sait pas si les deux modifications sont liées, mais l’application Windows rencontre des problèmes troublants.

Certains utilisateurs ont signalé à MacRumors que leurs vidéos étaient corrompues et impossibles à regarder lors de la synchronisation avec iCloud via l’application Windows. Les clients avec iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro disent que lorsqu’ils essaient de synchroniser des vidéos prises avec leur téléphone, l’enregistrement sort en noir avec des lignes de balayage.

D’autres utilisateurs transmettent des problèmes encore plus gênants. Certains disent que lorsqu’ils tentent de regarder les vidéos corrompues, des images et des vidéos supplémentaires d’inconnus apparaissent dans leur bibliothèque iCloud ou dans la vidéo corrompue elle-même.

« iCloud pour Windows corrompt les vidéos enregistrées à partir d’un iPhone 14 pro max, ce qui donne des vidéos noires avec des lignes de balayage », a déclaré une affiche du forum MacRumors. « En de rares occasions, il insère des images fixes dans des vidéos provenant de sources inconnues, peut-être des comptes iCloud d’autres personnes. On m’a montré des photos de familles d’autres personnes que je n’ai jamais vues de ma vie, des matchs de football et d’autres photos aléatoires. Évidemment, cela est extrêmement inquiétant et ne me fait pas vraiment me sentir en sécurité avec iCloud. »

En effet, si des photos et des vidéos d’autres utilisateurs d’iCloud sont mélangées au hasard dans les comptes d’autres personnes, Apple a un sérieux problème de confidentialité. Même s’il est isolé de l’application Windows iCloud, les ramifications pour les utilisateurs, en général, sont préoccupantes. Si des images aléatoires apparaissent dans les comptes des utilisateurs Windows, comment les utilisateurs Mac peuvent-ils être sûrs que ce ne sont pas leurs photos qui sont partagées ?

Nous avons contacté Apple pour obtenir des commentaires, mais nous n’avons pas eu de réponse. Nous mettrons à jour cette histoire si elle fournit plus de détails.

Du bon côté, une recherche de la communauté de support iCloud dédiée d’Apple n’a pas de messages récents concernant ce problème, bien que les utilisateurs du forum MacRumors aient déclaré l’avoir signalé. De même, à part la couverture tweetée du problème, les utilisateurs sont silencieux sur Twitter. Jusqu’à présent, les seuls rapports semblent provenir des forums MacRumors. Le tout pourrait être la mauvaise blague de quelqu’un qui a fait boule de neige et est devenue incontrôlable, mais jusqu’à ce qu’Apple réponde, soyez prudent lorsque vous sauvegardez votre téléphone.