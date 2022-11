Faut-il acheter une Apple Watch mobile ? Voici tout ce qu’il faut considérer

La gamme Apple Watch est disponible dans un certain nombre d’options et de configurations différentes, allant de différents matériaux de boîtier, couleurs, tailles, etc. L’une des choses les plus importantes à considérer, cependant, est de savoir si vous devez ou non acheter une Apple Watch avec connectivité mobile.

Une Apple Watch avec LTE vous permet de sortir dans le monde, sans votre iPhone, tout en restant connecté. C’est une fonctionnalité utile, mais qui a un coût.

Quels modèles d’Apple Watch offrent le mobile ?

Selon Apple :

Les modèles mobiles Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra et Apple Watch SE avec un plan de service actif vous permettent de passer des appels, d’envoyer des SMs et bien plus encore, le tout sans votre iPhone. Vous pouvez passer un appel aux services d’urgence lorsque vous voyagez à l’étranger en appuyant simplement sur le bouton latéral et en le maintenant enfoncé. Et maintenant, avec Family Setup, les membres de votre famille qui ne possèdent pas d’iPhone peuvent utiliser Apple Watch.

Apple vend actuellement l’Apple Watch SE, l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Ultra. L’Apple Watch SE commence à 249 $ avec connectivité GPS et 299 $ avec GPS et mobile. Pendant ce temps, l’Apple Watch Series 8 commence à 399 $ pour le GPS et 499 $ pour le mobile et le GPS.

Une chose à considérer, cependant, est la suivante : l’Apple Watch Series 8 en acier inoxydable, l’Apple Watch Series 8 Hermès et l’Apple Watch Ultra sont seulement disponible avec GPS et connectivité mobile. Cela indique que votre Apple Watch disposera du matériel nécessaire pour la connectivité mobile, mais vous devrez décider de payer ou non le prix mensuel.

Coûts associés au mobile

La plupart des forfaits vous coûteront environ 10 $ par mois, ce qui reste beaucoup moins cher que de nombreux forfaits iPhone. Vous pourrez peut-être obtenir une offre sur un forfait mobile si vous achetez une montre directement auprès d’un opérateur comme Verizon ou AT&T.

Il est également important de garder à l’esprit que si vous achetez une Apple Watch standard avec GPS, vous ne pouvez pas ajouter un forfait mobile plus tard. Vous devez acheter une Apple Watch GPS + Cellular pour avoir accès à un forfait maintenant ou à l’avenir.

Pas besoin de garder votre iPhone à portée de main

Pour ceux qui veulent prendre l’habitude de laisser leur iPhone derrière eux au profit d’une Apple Watch, il est logique d’avoir un forfait mobile. Surtout pour ceux qui courent ou se promènent – avec un modèle mobile, vous n’avez pas besoin de garder un iPhone encombrant avec vous pour avoir accès aux appels, aux SMs, à la musique, etc. Associé aux AirPods, vous pouvez prendre des appels, écouter de la musique et plus encore sans votre iPhone à proximité.

Cependant, si vous avez toujours votre iPhone sur vous, le mobile n’en vaut peut-être pas la peine. Lors de la prise de décision, tenez compte de votre utilisation actuelle de l’iPhone pour voir si une Apple Watch mobile pourrait être justifiée.

SOS d’urgence sur Apple Watch

Si vous cherchez à appeler les services d’urgence depuis votre Apple Watch et que vous n’avez pas de forfait mobile, vous pouvez toujours le faire, mais uniquement si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi connu. Apple déclare :

Pour utiliser Emergency SOS sur une Apple Watch qui n’a pas de mobile, votre iPhone doit être à proximité. Si votre iPhone n’est pas à proximité, votre Apple Watch doit être connectée à un réseau Wi-Fi connu et vous devez configurer les appels Wi-Fi. Lorsque vous passez un appel avec Emergency SOS, votre Apple Watch appelle automatiquement les services d’urgence locaux et partage votre position avec eux.

C’est l’une des choses les plus importantes à considérer. Si vous prévoyez de vous passer de votre iPhone, une Apple Watch mobile peut vous offrir la tranquillité d’esprit. L’Apple Watch offre une gamme de fonctionnalités de santé, et le mobile est sans doute également une fonctionnalité de santé.

Configuration familiale

La configuration familiale est populaire auprès des parents qui souhaitent pouvoir contacter leurs enfants sans qu’ils possèdent un iPhone. Grâce à cette fonctionnalité, le parent peut configurer une Apple Watch mobile pour son enfant sur son iPhone personnel. L’enfant peut ensuite utiliser son Apple Watch pour appeler, envoyer des SMs ou utiliser toute autre fonctionnalité disponible, le tout avec son propre numéro de téléphone et son identifiant Apple. Avec Family Setup, l’iPhone des parents n’a pas besoin d’être à proximité.

Certains raisonnements pour choisir cette option incluent le fait qu’elle est plus rentable. Non seulement l’appareil est moins cher que la plupart des iPhones, mais il est également moins cher d’ajouter un forfait de données et de s’assurer avec Apple Care+. De plus, comme les montres Apple sont portées au poignet, elles ont tendance à être un peu plus difficiles à perdre.

Enfin, opter pour une Apple Watch au lieu d’un iPhone permet à votre enfant de moins rester derrière un écran, ce que de nombreux parents visent à faire. Il existe des contrôles parentaux pour que l’Apple Watch fonctionne pour vous. Par exemple, il existe une fonctionnalité Schooltime qui désactive l’accès aux applications et aux notifications lorsque l’enfant est à l’école.

Réflexions générales

Pour la plupart des gens, l’Apple Watch avec mobile est probablement la bonne décision. Bien qu’il y ait un coût plus élevé associé, il déverrouille un certain nombre des meilleures fonctionnalités de l’Apple Watch et l’aide à être vraiment indépendant de votre iPhone.

N’oubliez pas non plus que vous pouvez acheter l’Apple Watch avec un téléphone mobile et ne pas l’activer. Cela pourrait être une bonne option si vous envisagez de conserver l’Apple Watch pendant plusieurs années, car vous pourriez un jour décider que vous voulez ou avez besoin du mobile après tout.

J’espère qu’un jour nous n’aurons même pas besoin d’avoir ce débat et que tous les modèles d’Apple Watch seront livrés en standard avec le mobile, laissant à chacun le soin de l’activer ou non. Mais pour l’instant, c’est une décision que vous devrez prendre lors de l’achat d’une Apple Watch.

