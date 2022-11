La Fcc Lance Des Cartes Détaillées De Couverture Haut Débit

Avis de l’éditeur : un test rapide du service à l’aide de mon adresse personnelle s’est avéré instructif. En plus de la poignée de FAI que je connaissais déjà et qui offraient un service fixe, j’ai appris que plusieurs fournisseurs, dont SpaceX et HughesNet, desservaient ma région avec l’Internet par satellite.

La Federal Communications Commission a lancé une carte haut débit interactive qui fournit un aperçu de la couverture haut débit aux États-Unis.

Les cartes qui mettent en évidence la disponibilité de divers services ne sont pas nouvelles (rappelez-vous ces premières cartes de couverture de téléphone portable inégales ?). La FCC a maintenu des cartes de couverture à large bande pendant un certain temps, mais jusqu’à présent, elles étaient basées sur des données collectées au niveau du bloc de recensement. Cela signifiait que si une seule maison dans un bloc de recensement était desservie par le haut débit, l’ensemble du bloc apparaîtrait comme desservi sur ses cartes, que d’autres maisons aient ou non effectivement accès au service.

La méthode des blocs de recensement a donné lieu à des cartes de couverture trop optimistes et non représentatives de la disponibilité réelle du haut débit.

La nouvelle carte haut débit de la FCC, disponible dès maintenant sous forme de projet de pré-production, regroupe les données directement des fournisseurs de haut débit et « des centaines de sources de données spécifiques à l’emplacement » pour brosser un tableau plus précis. Désormais, les consommateurs peuvent saisir leur adresse et voir quels FAI prétendent offrir un service ainsi que la technologie qu’ils utilisent et même les vitesses de téléchargement et de téléchargement maximales autorisées. Il existe également un système en place permettant aux consommateurs de contester les inexactitudes et de fournir des commentaires si les données ne correspondent pas à ce qu’ils savent être vrai.

La carte de couverture améliorée de la FCC pourrait être incroyablement pratique lorsque vous envisagez de déménager, en particulier dans le monde post-pandémique où de nombreuses personnes travaillent désormais à domicile et doivent avoir une connectivité à leur domicile.

La présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, estime que la transparence accrue de la nouvelle carte créera une pression du marché sur les fournisseurs de services pour qu’ils améliorent leur couverture et aideront les décideurs à cibler les communautés non desservies et mal desservies afin de réduire la fracture numérique.

Rosenworcel a ajouté que les nouvelles cartes à large bande représentent le début, pas un point final. « La publication de cette première version des nouvelles cartes vise à lancer un processus itératif continu dans lequel nous ajoutons constamment de nouvelles données pour améliorer et affiner les cartes », a-t-elle ajouté.