Mozilla regroupe Firefox Relay avec son VPN sous la forme d’un abonnement à prix réduit de 6,99 $/mois

Mozilla a annoncé aujourd’hui une mise à jour de ses offres de sécurité Firefox Relay et VPN, le principal changement en faisant un abonnement groupé plus abordable. Pour 6,99 $/mois, vous pouvez obtenir les services Relay et VPN de l’association à but non lucratif pour protéger vos appareils.

Mozilla a annoncé aujourd’hui le nouveau pack de sécurité dans un communiqué de presse et a partagé un rappel sur les fonctionnalités que Firefox Relay et VPN ont acquises ces derniers mois.

« Les produits de confidentialité de Mozilla incluent Firefox Relay qui cache votre véritable adresse e-mail et masque votre numéro de téléphone, et Mozilla VPN, notre service VPN rapide et facile à utiliser, qui aide à protéger la confidentialité de votre trafic réseau. Ensemble, ils vous aident à garder ce que vous faites en ligne privé. Et maintenant, nous facilitons l’association de Firefox Relay et Mozilla VPN — pour 6,99 $ par mois lorsque vous souscrivez à un abonnement annuel. Que vous utilisiez actuellement un ou aucun de ces produits, voici plus d’informations sur ce qui fait de ces produits un incontournable chaque fois que vous allez en ligne.

Firefox Relay est similaire à la fonctionnalité Hide My Email d’Apple, bien qu’elle aille plus loin et puisse masquer votre numéro de téléphone en plus de votre adresse e-mail.

Et Mozilla vante la facilité d’utilisation de son VPN avec des fonctionnalités avancées telles que « multi-hop, ce qui indique que vous pouvez utiliser deux serveurs VPN au lieu d’un pour une protection supplémentaire ».

Mozilla souligne que l’offre groupée peut constituer un cadeau de vacances réfléchi et opportun pour assurer la sécurité de vos proches en ligne.

« Les vacances sont une période merveilleuse de l’année où nous achetons avec plaisir des cadeaux uniques pour nos proches en ligne. Cela indique également que nous partageons nos informations personnelles en ligne, comme donner des adresses e-mail ou des numéros de téléphone pour vous inscrire à des programmes de réduction ou créer de nouveaux comptes. Chaque fois que nous allons en ligne, on nous demande de donner nos informations personnelles, qui peuvent se retrouver entre de mauvaises mains. Une fois que nos informations sont disponibles et accessibles au public, il est encore plus difficile de les récupérer.

Mozilla indique que vous pouvez vous inscrire au nouveau pack de sécurité via les pages de destination Firefox Relay et Mozilla VPN.

Il est vendu comme un achat de 83,88 $/an, ce qui équivaut à 6,99 $/mois – 50 % de réduction par rapport à l’achat des deux services séparément.

Actualité Firefox récente :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :