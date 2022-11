LG Display annonce un panneau vibrant qui transforme des parties de l’intérieur d’une voiture en haut-parleurs

En bref : nous avons déjà vu des téléviseurs qui utilisent des dalles vibrants au lieu des configurations de haut-parleurs traditionnelles pour produire du son. Maintenant, LG Display a transféré la technologie dans un nouveau domaine : les véhicules. La société a annoncé la solution sonore Thin Actuator, qui, selon elle, inaugurera une nouvelle ère d’infodivertissement automobile.

LG Display écrit que la solution utilise sa technologie d’excitation de type film, créant des sons en faisant vibrer les panneaux d’affichage et divers matériaux à l’intérieur de la carrosserie de la voiture pour permettre une expérience sonore immersive 3D riche.

Le panneau vibrant, développé aux côtés d’une société audio mondiale sans nom, n’a qu’environ la taille d’un passeport (150 mm x 90 mm) et son épaisseur de 2,5 mm équivaut à peu près à deux versions collées ensemble. À 40 g, il représente environ 30 % du poids et 10 % de l’épaisseur d’un haut-parleur de voiture conventionnel, qui a tendance à être gros et lourd en raison de composants tels que la bobine acoustique, le cône et l’aimant.

Cette petite taille indique que l’appareil peut être installé à des endroits à l’intérieur de la voiture, tels que le tableau de bord, la garniture de toit, le pilier et les appuie-tête. LG Display fait également la promotion des références écologiques de sa solution – elle exclut l’utilisation d’éléments de terres rares tels que le néodyme (Nd) généralement utilisé dans les haut-parleurs conventionnels.

Il arrive souvent que des technologies telles que celles-ci soient plus proches de concepts sans date de sortie spécifique, mais LG Display indique qu’il prévoit de commercialiser la production de la solution sonore Thin Actuator pour les voitures au cours du premier semestre de l’année prochaine, afin que nous puissions la voir apparaître dans les véhicules utilitaires plus tôt que prévu.

La société fera une démonstration de sa technologie au CES 2023 à Las Vegas en janvier. La solution sonore Thin Actuator a déjà reçu le prix de l’innovation de l’événement (catégorie « In-Vehicle Entertainment & Safety ») de la Consumer Technology Association en reconnaissance de son efficacité spatiale, de son innovation en matière de conception, de son innovation en matière d’expérience sonore et de son respect de l’environnement.

En août, LG a dévoilé un panneau OLED de 97 pouces qui crée un son 5.1 « cinématographique » en utilisant un excitateur à couche mince à l’arrière pour faire vibrer l’écran. La même technologie fait également partie du téléviseur Sony Bravia AG9 OLED, qui est apprécié par plusieurs chaînes technologiques YouTube, dont Linus Sebastian.