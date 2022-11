Oppo Reno 8 5G reçoit la mise à jour officielle Android 13 et ColorOS 13

Un autre téléphone Oppo a rejoint la liste des téléphones qui reçoivent la mise à jour officielle d’Android 13. Oui, l’Oppo Reno 8 5G est le dernier téléphone Oppo à recevoir la mise à jour ColorOS 13 basée sur Android 13. L’OEM a déjà déployé la mise à jour pour la série Find X5, Find X3 Pro et Reno 8 Pro 5G. Il est maintenant temps pour les utilisateurs de la variante de base de profiter des fonctionnalités d’Android 13.

Android 13 a été lancé par Google pour les téléphones Pixel en août. Et après avoir pris quelques semaines pour les tests, d’autres OEM déploient également Android 13 stable pour les téléphones éligibles. À l’heure actuelle, certains téléphones haut de gamme ont déjà reçu la mise à jour et, au fil du temps, elle sera déployée pour tous les utilisateurs. Comme d’habitude, Oppo a partagé la feuille de route ColorOS 13 pour novembre au début du mois, et comme mentionné dans la feuille de route, la mise à jour atterrit enfin sur Oppo Reno 8.

L’Oppo Reno 8 5G reçoit la mise à jour stable d’Android 13 en Inde. Mais bientôt, il sera disponible dans d’autres régions. La mise à jour est disponible avec le numéro de build C.13. Et il est disponible sur les appareils exécutant la dernière version d’Android 12 A.17. Il s’agit de la première mise à jour majeure de l’appareil telle qu’elle a été publiée avec Android 12.

Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, elle pèse plus que les mises à jour incrémentielles. Vous pouvez vous attendre à une taille de mise à jour encore supérieure à 4 Go. Assurez-vous donc d’utiliser le WiFi pour télécharger la mise à jour et d’effacer environ 10 Go de stockage avant de mettre à jour votre téléphone.

En parlant de changements et de nouvelles fonctionnalités, la mise à jour comprend de nombreuses fonctionnalités telles que la conception aquamorphique, de nouveaux et grands widgets, davantage de palettes de thèmes, des animations améliorées, de nouvelles icônes, des jeux améliorés, une confidentialité et une sécurité améliorées et de nombreux autres changements. La mise à jour peut également mettre à niveau le correctif de sécurité Android.

Si vous êtes un utilisateur Oppo Reno 8 5G, vous recevrez la mise à jour OTA sur votre téléphone après avoir suivi quelques étapes. Pour obtenir la mise à jour, accédez à Paramètres> À propos de l’appareil> Appuyez sur le contenu supérieur> Appuyez sur l’icône en haut à droite. Ici, vous pouvez choisir Programme bêta > Officiel > Appliquer maintenant. Allez maintenant dans À propos de l’appareil à partir des paramètres et téléchargez la mise à jour une fois disponible.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de faire une sauvegarde de votre téléphone et de le charger à 50 %.

