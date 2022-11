Les meilleurs processeurs : productivité et jeux

Les offres phares de la génération actuelle comprennent les Ryzen 9 7900X, 7950X et Core i9-13900K. Du côté d’AMD, le 7950X offre une meilleure valeur à 44 $ par cœur contre 46 $ par cœur pour le 7900X. Vous ne devriez acheter le 7900X que sur le 7700X pour des performances de productivité, et si vous supposez que le temps c’est de l’argent, dans ce cas, le meilleur rapport qualité-prix 7950X est le choix évident.

Nous le dirons encore. Si vous ne faites que jouer, le 7700X, plus abordable, est un meilleur choix que le 7900X ou le 7950X, car les processeurs CCD uniques garantissent une latence plus faible entre les cœurs. Les 7900X et 7950X sont avant tout des processeurs de productivité, que vous ne choisirez que sur le 7700X si vous êtes concentré sur le travail, ou sur le travail et les loisirs, et si le travail est à l’ordre du jour, alors le 7950X est le plus logique.

Quant à Intel, le Core i9-13900K est une bête, une bête littérale en matière de consommation d’énergie, absorbant beaucoup plus d’énergie que le 7950X pour un niveau de performances similaire. À notre test, le 7950X est le meilleur processeur de productivité, pour les travaux lourds, il correspond ou bat le 13900K.

Pour les jeux cependant, le 13900K est roi – ce n’est pas des kilomètres plus rapides, seulement 3% plus rapide en moyenne selon nos propres tests, mais il y a des exemples où le Core i9 est environ 20% plus rapide, et cela peut être un gros problème pour la concurrence joueurs.

Une carte AMD B650 de bonne qualité peut être achetée pour environ 200 $ et la mémoire Trident Z5 DDR5-6000 CL36 32 Go de G.Skill peut être achetée pour 205 $, ce qui porte ce combo à 805 $.

Pendant ce temps, le 13900K coûte 620 $ et vous voudrez dépenser au moins 200 $ sur une carte mère Z690 pour éviter l’étranglement VRM, placez la même mémoire G.Skill DDR5 et ce combo revient à 1 005 $. C’est une prime assez importante de 25 % pour ce qui équivaut à des performances de jeu similaires. Le Core i9 était environ 2,5 % plus rapide en moyenne à 1440p avec un RTX 4090 lors de nos tests.

À moins que vous ne recherchiez l’expérience de jeu la plus rapide possible, il ne sert à rien d’investir dans le Core i9-13900K. Pour la productivité, nous opterions pour le 7950X et pour les jeux, les 7700X et 13700K moins chers sont des options de meilleure valeur.