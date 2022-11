VMware Fusion 13 désormais disponible avec prise en charge de l’exécution de Windows 11 sur Apple Silicon

VMware a annoncé le lancement officiel de Fusion 13, une grosse mise à jour de son logiciel de virtualisation qui offre un support natif pour Apple Silicon. Il s’agit de la première version de VMware Fusion qui offre la prise en charge d’Apple Silicon sous sa forme finale, la société ayant déjà testé la fonctionnalité en version bêta.

Cette mise à jour permet aux utilisateurs d’Apple Silicon et de Mac équipés d’Intel d’exécuter des systèmes d’exploitation comme Windows 11 sur une machine virtuelle, vous permettant d’utiliser l’expérience Windows 11 aux côtés de macOS. Pour les processeurs Apple Silicon, les utilisateurs Mac devront exécuter la version ARM de Windows 11. Comme macOS, Widows 11 propose également des fonctionnalités d’émulation pour exécuter les versions Intel des applications :

Sur Apple Silicon, nous avons introduit notre première série de fonctionnalités pour Windows 11 sur Arm. Dans cette version, VMware Tools fournit des graphiques et une mise en réseau virtuels, et d’autres sont encore à venir. Avec des pilotes certifiés et signés, Windows 11 est fantastique et ajustez la résolution à 4K et au-delà !

Cependant, pour les utilisateurs qui souhaitent exécuter des applications win32 et x64 plus traditionnelles, Windows 11 sur Arm dispose d’une émulation intégrée pour exécuter ces applications compilées pour Intel/AMD, et en tant que processus au niveau de l’utilisateur, nos tests nous ont montré que cela fonctionne. hors de la boîte’.