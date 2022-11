C’est la nouvelle façon d’élever et d’éclore des œufs dans Pokémon Scarlet et Purple

Le nouveau-né s’est transformé en Pokémon Scarlet et Purple

Les mécanismes de reproduction de Pokémon sont restés largement intacts depuis la deuxième génération. Jusqu’à présent, cela était aussi simple que d’aller à la pépinière Pokémon de la région et de laisser deux Pokémon compatibles (la chose normale était de livrer un Idem et le Pokémon que nous voulions obtenir en conséquence). Pendant des générations, le vieux couple nous avertissait au bout d’un moment de l’apparition d’un œuf, qui éclorait après un bon moment de jeu.

Dans Scarlet et Purple, cette mécanique a été retravaillée. Il n’y a plus de garderie, donc l’éducation se produira lorsque nous nous tiendrons dans le monde ouvert et que nous organiserons notre pique-nique.

Afin de se reproduire à la neuvième génération, nous devons avoir deux Pokémon compatibles au sein de notre équipe. Les deux possibilités sont les suivantes :

Même « Groupe d’Œufs » : pour cette première méthode, les deux Pokémon doivent appartenir au même Groupe d’Œufs (cette information peut être trouvée sur WikiDex). Nous obtiendrons un bébé du Pokémon femelle dudit couple.

Avec Ditto : nous aurons une progéniture de n’importe quel Pokémon que nous avons dans l’équipe si nous avons un Ditto avec nous, comme cela a toujours été le cas.

Dans les deux cas, l’élevage sera aléatoire parmi tous les Pokémon compatibles. Par conséquent, si vous souhaitez élever un Pokémon spécifique, vous devrez envoyer tout le reste dans la boîte.

Sachant cela, il suffit de trouver un endroit calme et d’installer son pique-nique. La prochaine étape consiste à envoyer la Pokéball au légendaire de votre jeu, c’est-à-dire Koraidon en Scarlet ou Miraidon en Purple. De temps en temps, vérifiez simplement le panier à côté de la table. Un œuf apparaîtra de temps en temps.

Comment promouvoir la parentalité

Évidemment, la mécanique ne s’arrête pas là. La parentalité peut être améliorée grâce aux sandwichs. Scarlet et Purple ont mis en place une nouvelle mécanique qui consiste à faire des sandwichs avec différents ingrédients que l’on peut acheter en store. Nous obtiendrons les recettes dans les sandwicheries des principales sandwicheries des villes du jeu.

Chaque collation a une série de pouvoirs. Nous chercherons ces sandwichs qui ont « Egg Power », et nous les ferons. Cela nous donnera un bonus temporaire pour obtenir des nouveau-nés. Plus la recette est bonne, plus elle donnera de puissance.

Contrairement à d’autres jeux, les œufs ne sont pas engendrés un par un. Le panier contient un maximum de 10 œufs. Une fois récupérés, ils iront directement sur le PC. En quelques minutes, vous en aurez quelques-uns.

Comment faire éclore des oeufs

Cela n’a pas du tout changé. Une fois que vous avez les œufs que vous voulez, faites un trou pour lui dans votre équipe. Immédiatement après, montez sur Miraidon ou Koraidon et promenez-vous dans Paldea. Dans quelques minutes, le bébé sortira et vous pourrez lui donner un surnom.

En ce qui concerne les astuces que nous avions auparavant pour accélérer le processus d’éclosion, tout semble indiquer qu’elles ont été supprimées, bien qu’il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions.

Où trouver Idem ?

Ceux qui frappent fort le jeu depuis hier soir ont déjà réussi à déterminer dans quelles zones de Paldea Ditto apparaît. Si vous centrez la carte, vous trouverez ce Pokémon de première génération dans la partie ouest de la carte, à mi-hauteur, entre Ciudad Cántara, la zone 1 ouest et la zone 2 sud.

Le capturer à Paldea n’est pas aussi facile que d’habitude. Il apparaîtra transformé en un autre Pokémon depuis son habitat, il s’agira donc de tenter des rencontres jusqu’à ce que vous le localisiez.