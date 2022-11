Google garde iMessage à l’esprit lorsqu’il apaise les problèmes des switchs et des cadeaux iPhone vers Pixel 7

Google a beaucoup parlé de RCS et d’iMessage ces derniers mois, et la solution réservée à l’iPhone est une priorité car elle lance une campagne de vacances Pixel 7 destinée aux switchs.

Coïncidant avec le début des ventes du Black Friday aujourd’hui, Google a publié cet après-midi « 4 façons dont le passage au Pixel est plus facile que jamais ». Le billet de blog est très explicitement destiné aux personnes « qui envisagent un Pixel 7 ou un Pixel 7 Pro comme cadeau pour [themselves] ou quelqu’un d’autre, mais passer d’iOS à un Pixel ressemble plus à un tracas qu’à un cadeau. Apple a fait quelque chose de similaire avant l’iPhone 14.

Google répond aux préoccupations de quatre pôles, en mettant l’accent sur les cadeaux différents des années précédentes lorsqu’il communiquait directement avec l’acheteur.

Tout ce que vous avez à faire est de connecter cet ancien téléphone à votre Pixel 7, puis vos données sélectionnées – comme les contacts, les photos et les messages – seront transférées. Et l’ensemble du processus prend environ 30 minutes en moyenne !

Le point de haut niveau pour les acheteurs et les cadeaux potentiels de 7 et 7 Pro est que « Votre Pixel peut envoyer et recevoir des messages avec tous les autres appareils Android et iPhone », Google notant des efforts récents comme la prise en charge des réactions iMessage dans l’application Messages.

Nous vous recommandons de désenregistrer votre numéro de téléphone d’iMessage lorsque vous effectuez le changement pour vous assurer qu’iMessage n’intercepte pas vos messages.

Pendant ce temps, la société établit un lien vers privacy.apple.com lors du transfert d’iCloud Photos vers Google Photos. Il souligne que les comptes Google offrent 15 Go de stockage – ou « trois fois plus de stockage que vous pourriez être habitué » – dans une subtile brûlure sur iCloud s’en tenant à 5 Go après toutes ces années.

Le processus de transfert recommandé consiste à connecter votre ancien iPhone via un câble au nouveau Pixel 7 à mesure que davantage de données sont transférées de cette façon (par rapport à l’application Switch to Android via Wi-Fi), Google fournissant cette nouvelle répartition :

