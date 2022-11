Apple redessine le site Web iCloud avec un look moderne qui imite l’écran d’accueil d’un iPad

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Apple a apporté quelques modifications au site Web iCloud qui ont modernisé son apparence il y a plusieurs semaines. Le nouveau style visuel imite un peu l’écran d’accueil d’un iPad. La version expérimentale était en version bêta jusqu’à aujourd’hui.

Le site Web iCloud d’Apple a toujours semblé être une réflexion après coup. À ses débuts, il n’y avait qu’une poignée de choses qu’il pouvait faire. Il servait principalement de plaque tournante pour Find My iPhone (maintenant Find My) – un endroit où aller pour rechercher l’emplacement de votre téléphone s’il était perdu ou volé. Il permettait également aux utilisateurs de verrouiller ou d’effacer leur appareil s’il s’agissait de ce dernier. Il y avait Calendrier, Photo et quelques autres applications iPhone auxquelles vous pouviez accéder. Avant cela, iTunes agissait comme une plate-forme de synchronisation iPhone/bureau.

Au fil du temps, Apple a ajouté plus d’applications, notamment Pages, Numbers et Keynote, que vous pouvez modifier sur votre ordinateur de bureau et synchroniser avec vos appareils mobiles ou vice versa. Finalement, ces applications ont permis aux documents d’avoir un accès multi-utilisateur et une synchronisation transparente.

Malgré l’évolution des fonctionnalités, le site Web a conservé la même apparence simple pour l’iPhone-1 – un ensemble d’icônes iOS sur un fond uni. Apple a finalement mis à jour les visuels du site et les a déployés jeudi auprès de tous les utilisateurs. Nous avons remarqué le remodelage pour la première fois il y a plus d’un mois, mais cela était limité à une poignée d’abonnés au compte iCloud +.

Le nouveau look comporte des boîtes de type widget appelées « Tiles » qui ne sont pas différentes de celles que vous trouverez sur l’écran d’accueil de votre iPad ou iPhone. Il y en a un avec votre nom et votre avatar en haut à gauche, qui s’ouvre sur les paramètres de votre profil Apple ID lorsque vous cliquez dessus.

Une vignette de photos indique le nombre d’images et de vidéos sur votre pellicule, et huit des plus récentes sont sous forme de vignettes. Cliquer sur le widget ouvre l’application Photos complète tout en cliquant sur un pouce fait la même chose mais avec cette image sélectionnée.

Un widget Mail affiche vos six derniers e-mails en aperçu. L’ouvrir fonctionne de la même manière que Photos – cliquer sur un e-mail l’ouvre dans Mail. Cliquer sur la vignette elle-même ouvre l’application dans la boîte de réception.

Il y a des tuiles supplémentaires. Le mien comprenait Drive (stockage iCloud), Numbers (avec les six fichiers les plus récents) et un petit compartiment pour toutes les applications accessibles. Cependant, les paramètres par défaut des autres utilisateurs peuvent différer en fonction des applications qu’ils utilisent le plus fréquemment.

Quels que soient les Tiles affichés pour votre compte, ils sont entièrement personnalisables. Cliquez sur « Personnaliser la page d’accueil » en bas de l’écran, et tout s’agitera comme sur l’iPhone et l’iPad. Vous pouvez ajouter plus de tuiles avec un bouton en haut de l’écran, les supprimer avec le bouton X dans leur coin et les réorganiser à votre guise en les faisant glisser. Cliquez ensuite sur terminé pour enregistrer les modifications.