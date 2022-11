Tim Cook répond à un adolescent qui a utilisé Apple Watch pour appeler à l’aide après une chute de 130 pieds

L’Apple Watch est crédité d’avoir aidé un jeune de 17 ans, Smit Metha, en Inde à appeler à l’aide après une chute de plus de 130 pieds. La chute a vu Metha se casser les deux chevilles, mais en utilisant la connectivité mobile de l’Apple Watch, il a pu appeler ses amis et sa famille pour qu’ils lui envoient de l’aide, évitant ainsi que quelque chose de pire ne se produise.

Metha faisait de la randonnée avec deux de ses amis un jour de pluie lorsqu’il a apparemment décidé de se séparer du groupe pendant un moment. En raison des conditions pluvieuses, cependant, il a glissé sous la pluie et est tombé à environ 130 pieds du chemin dans la vallée, selon le Temps de l’Inde.

Après la chute, Metha s’est rendu compte qu’il n’avait pas son iPhone 13 avec lui, car il se trouvait dans le sac à dos de son ami. Il a vite remarqué que son Apple Watch Series 7 avait pourtant survécu à la chute et était connectée au réseau mobile. À l’aide de son Apple Watch, Metha a pu jouer un appel à ses parents et amis et les services d’urgence sont arrivés deux heures plus tard.

« Je pesais 99 kg au moment de la chute et je mesurais plus de 6 pieds, donc ce n’était pas facile du tout », a déclaré Metha dans une interview avec le Temps de l’Inde. Selon le rapport, il s’agissait en fait du septième accident sur ce même sentier ce jour-là en raison des conditions pluvieuses.

« J’ai dû passer par une longue période de rééducation car je ne pouvais pas déplacer le poids sur mes jambes et j’étais en fauteuil roulant pendant un certain temps », a déclaré Metha. Cependant, inspiré par son expérience avec l’Apple Watch, il a décidé de contacter directement le PDG d’Apple, Tim Cook.

Il a raconté son expérience dans l’e-mail : « Mon Apple Watch est venue à mon secours car j’ai pu passer ces appels téléphoniques importants. » Peu de temps après, Metha a reçu une réponse de Cook :

Smit, Je suis tellement content que tu sois sur la voie de la guérison. Cela ressemble à un terrible accident. Merci beaucoup d’avoir partagé votre histoire avec nous. Je vous souhaite un rétablissement complet et rapide. Meilleur,

Tim

C’est encore un autre exemple de l’utilité de l’Apple Watch, même l’une des fonctionnalités les plus banales comme la connectivité mobile. Retrouvez plus d’histoires sur l’Apple Watch dans notre guide complet Apple Health.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :