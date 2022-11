AirPods Pro 2 vs AirPods Pro, AirPods 2/3 : Quel est le meilleur choix en cette saison des fêtes ?

Dans le prolongement des écouteurs à succès d’Apple avec suppression active du bruit, les AirPods Pro 2 sont livrés avec un certain nombre de mises à niveau réfléchies. Cela inclut des fonctionnalités telles que 2 fois plus de suppression du bruit, une transparence adaptative, un étui de chargement amélioré avec suivi Find My, un haut-parleur, une boucle de cordon et bien plus encore. Lisez la suite pour notre comparaison approfondie des AirPods Pro 2 par rapport aux AirPods Pro, AirPods 3 et 2.

AirPods Pro 2 vs AirPods Pro, AirPods 2/3 : comparaison approfondie

Principales caractéristiques

Les AirPods Pro 2 sont livrés avec de nombreuses fonctionnalités nouvelles et utiles. En tête d’affiche, cette liste comprend une suppression du bruit 2x plus active, une nouvelle fonction de transparence adaptative, une qualité audio améliorée, des micros et un tout nouveau boîtier de chargement MagSafe avec Find My, un haut-parleur, etc.

Airpods Pro 2 AirPod Pro AirPod 3 AirPod 2 Suppression active du bruit ✅ – 2x plus que l’orig. AirPod Pro ✅ ❌ ❌ Mode de transparence adaptative ✅ ❌ ❌ ❌ Mode transparence – ✅ ❌ ❌ Égaliseur adaptatif ✅ ✅ ✅ ❌ Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête ✅ ✅ ✅ ❌ IPX4 résistant à la sueur et à l’eau (écouteurs et boîtier) ✅ ✅ ✅ ❌ Salut l’assistance de Siri ✅ ✅ ✅ ✅ Commutation automatique ✅ ✅ ✅ ✅ Boîtier de charge MagSafe – ✅ Optionnel ❌ Étui de chargement MagSafe avec support Find My, haut-parleur et boucle de lanière ✅ ❌ ❌ ❌

Selon Apple, « un nouveau pilote et des algorithmes acoustiques améliorés aident la suppression active du bruit à réduire davantage de bruits indésirables, afin que rien n’interrompe l’écoute pendant votre trajet et lorsque vous devez vous concentrer ».

Et la nouvelle fonction de transparence adaptative alimentée par la puce H2 peut réduire les bruits forts dans votre environnement jusqu’à 48 000 fois par seconde.

Parallèlement à ces fonctionnalités, AirPods Pro 2 utilise de nouveaux algorithmes pour traiter le son plus rapidement. Cela leur permet de vous immerger dans un son encore plus fidèle personnalisé pour la forme de votre oreille, de mieux reconnaître vos commandes vocales/Siri et de réduire la distorsion.

Autonomie de la batterie et boîtier de charge

Le nouveau boîtier de chargement MagSafe fourni avec les AirPods Pro 2 à lui seul peut suffire à la mise à niveau de certaines personnes.

Vous obtenez une puce U1 qui apporte un support Find My précis lorsque vous perdez la trace des écouteurs. Le boîtier dispose également d’un haut-parleur pour les nouvelles alertes de batterie faible – également utile en cas de perte. De plus, il y a une boucle de lanière.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, les AirPods Pro 2 passent de 5 heures sur une seule charge à 6 et 30 heures d’utilisation avec le boîtier contre 24 heures avec les AirPods Pro d’origine.

Airpods Pro 2 AirPods Pro AirPods 3 AirPod 2 Batterie sur une seule charge Jusqu’à 6 heures Jusqu’à 5 heures Jusqu’à 6 heures Jusqu’à 5 heures Temps de conversation sur une seule charge Jusqu’à 4,5 heures Jusqu’à 3,5 heures Jusqu’à 4 heures Jusqu’à 3 heures Batterie avec boîtier de charge Jusqu’à 30 heures 24+ heures Jusqu’à 30 heures Jusqu’à 24 heures 5 min. charge = ~ 1 heure d’utilisation ~ 1 heure d’utilisation ~ 1 heure d’utilisation ~ 1 heure d’utilisation Haut-parleur et boucle de lanière intégrés dans le boîtier de charge ✅ ❌ ❌ ❌ Boîtier de charge MagSafe ✅ ✅ ✅ ❌ Chargez avec MagSafe, Apple Watch Puck, Qi ou Lightning ✅, ✅, ✅, ✅ ✅, ❌, ✅, ✅ ✅, ❌, ✅, ✅ ❌, ❌, ✅, ✅

Un autre bonus avec le nouveau boîtier de charge AirPods Pro 2 est la possibilité de charger avec une rondelle de charge Apple Watch aux côtés de MagSafe, Qi ou Lightning.

Puces et connectivité

Apple affirme que la nouvelle puce H2 est ce qui permet les précieuses nouvelles fonctionnalités décrites ci-dessus. En plus de cela et du U1 dans le boîtier de charge, vous obtenez Bluetooth 5.3 alors que les modèles AirPods précédents utilisent Bluetooth 5.0

Airpods Pro 2 AirPod Pro AirPods 3 AirPod 2 Puce H2 ✅ ❌ ❌ ❌ Puce H1 – ✅ ✅ ✅ Puce U1 dans le boîtier de charge ✅ ❌ ❌ ❌ Bluetooth 5.3 5.0 5.0 5.0

Micros, capteurs et technologie audio

Certaines des nouvelles fonctionnalités ici pour AirPods Pro 2 incluent un microphone orienté vers l’intérieur repensé, un contrôle tactile par balayage pour le volume rejoint les tiges du capteur de force, un capteur de détection de peau d’AirPods 3 est présent et un pilote et un amplificateur personnalisés améliorés pour le H2 ébrécher.

Airpods Pro 2 AirPod Pro AirPods 3 AirPod 2 Deux microphones à formation de faisceaux ✅ ✅ ✅ ✅ Micro orienté vers l’intérieur ✅ ✅ ✅ ❌ Contrôle tactile (forcer + glisser) ✅ ❌ ❌ ❌ Capteur de force – ✅ ✅ ❌ D’origine contrôle tactile (tapotements) – – – ✅ Capteur de détection de peau ✅ ❌ ✅ ❌ Deux capteurs optiques – ✅ – ✅ Accéléromètre à détection de mouvement ✅ ✅ ✅ ✅ Accéléromètre à détection de parole ✅ ✅ ✅ ✅ Driver Apple personnalisé à haute excursion ✅ ✅ ✅ ❌ Amplificateur personnalisé à plage dynamique élevée ✅ ✅ ✅ ❌ Système de ventilation pour égalisation de la pression ✅ ✅ ❌ ❌

Ajustement, taille et poids des AirPods Pro 2

La conception des AirPods Pro 2 est essentiellement identique à celle des AirPods Pro. Mais un ajout est un nouvel embout auriculaire de taille XS inclus dans la boîte.

Ajustement/dimensions des écouteurs Airpods Pro 2 AirPod Pro AirPod 3 AirPod 2 Adapter Intra-auriculaire (4 tailles d’embouts en silicone inclus) Intra-auriculaire (3 tailles d’embouts en silicone inclus) Ajustement externe/universel Ajustement externe/universel Hauteur 1,22 po (30,9 mm) 1,22 po (30,9 mm) 1,21 po (30,79 mm) 1,59 po (40,5 mm) Largeur 0,86 po (21,8 mm) 0,86 po (21,8 mm) 0,72 po (18,26 mm) 0,65 po (16,5 mm) Profondeur 0,94 pouce (24 mm) 0,94 pouce (24 mm) 0,76 po (19,21 mm) 0,71 po (18 mm) Poids 0,19 oz (5,3 g) 0,19 oz (5,4 g) 0,15 oz (4,28 g) 0,14 oz (4 g)

Résumé des AirPods Pro 2 contre AirPods Pro et AirPods 3

Normalement au même prix de 249 $ que les AirPods Pro d’origine, les AirPods Pro 2 présentent des améliorations impressionnantes.

Du double de la suppression active du bruit, de la nouvelle transparence adaptative, de l’augmentation de la durée de vie de la batterie, de l’étui de chargement MagSafe amélioré, etc., les AirPods Pro 2 aident Apple à poursuivre son règne en tant que fabricant des écouteurs les plus populaires.

Cependant, pour ceux qui préfèrent économiser de l’argent et qui ne craignent pas de sauter les nouvelles fonctionnalités, gardez un œil sur les meilleurs prix des AirPods Pro d’origine. Bien sûr, si un ajustement intra-auriculaire n’est pas votre truc, les AirPods 3 sont la voie à suivre.

Les AirPods Pro 2 sont disponibles auprès d’Apple, d’Amazon, de Best Buy et de BH Photo.

Merci d’avoir lu notre guide sur AirPods Pro 2 vs AirPods Pro, AirPods 3 et 2 !

