Facebook supprime les champs d’information controversés des profils, y compris les opinions politiques et religieuses

En bref : Meta, dans le but de faciliter la navigation et l’utilisation de Facebook, supprimera plusieurs champs des profils des utilisateurs à partir du mois prochain. A partir du 1er décembre, les profils Facebook ne mettront plus en avant les opinions religieuses d’un utilisateur, ses opinions politiques, son orientation sexuelle (« intéressé par ») et ses adresses.

Consultante réseaux sociaux Matt Navarre a été le premier à signaler le changement, qui a depuis été confirmé par plusieurs publications, dont TechCrunch.

Dans un e-mail au site technique confirmant les modifications en attente, un porte-parole de Facebook a déclaré qu’il envoyait des notifications aux utilisateurs dont les champs étaient remplis. Le représentant de Facebook a par ailleurs noté que rien n’empêche un utilisateur de partager des informations liées à ces champs ailleurs sur la plate-forme.

Les changements sont un signe des temps et probablement attendus depuis longtemps. Lorsque le réseau social a été lancé au milieu des années 2000, la confidentialité en ligne n’était pas aussi préoccupante qu’aujourd’hui. L’Internet dans son ensemble était également beaucoup plus docile à l’époque, car l’intimidation et le harcèlement en ligne n’avaient pas atteint les niveaux modernes.

D’autres plates-formes sociales populaires, notamment TikTok et Instagram, permettent aux utilisateurs de partager certains détails sur eux-mêmes, mais ne sont pas trop précis avec les détails.

Cela a été difficile pour Meta ces derniers temps. Après avoir atteint un sommet de plus de 378 $ en septembre 2021, les actions de la société se négocient actuellement de plus de 70 % à 111,12 $ au moment de la rédaction.

Pas plus tard que la semaine dernière, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé que l’entreprise se séparerait d’environ 13 % de ses effectifs, soit environ 11 000 employés, dans le but de devenir plus légère et plus efficace. Zuckerberg a déclaré que Meta prolongerait également son gel des embauches au cours du premier trimestre de son exercice et réduirait les dépenses discrétionnaires.

« Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous sommes arrivés ici. Je sais que c’est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour ceux qui sont touchés. » Zuckerberg a déclaré, ajoutant que c’était l’une des décisions les plus difficiles qu’ils aient prises dans l’histoire de l’entreprise.

Les changements de profil de Facebook entreront en vigueur à partir du 1er décembre.