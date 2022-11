Evil Dead : The Game, jeu gratuit d’Epic Games Store : comment le télécharger sur PC

Êtes-vous un fan de films d’horreur? De Sam Rami ? Vous cherchez une coopérative pour passer des heures avec vos amis? Ou peut-être juste un jeu effrayant ? Quelque chose pour alterner Dead by Daylight avec ? Quelle qu’en soit la raison, le jeu gratuit de l’Epic Games Store de cette semaine est un rendez-vous incontournable avec la boutique numérique des créateurs de Fortnite. Disponible entièrement gratuitement, Evil Dead: The Game est un multijoueur asymétrique très intéressant qui est sorti en mai de cette année et que vous pouvez déjà obtenir sans frais supplémentaires à partir du lien suivant.

Le jeu a reçu un 7,5 dans la revue FreeGameTip, où nous en parlions comme « un jeu direct, plein d’action et avec un niveau technique presque exceptionnel, avec de superbes modélisations et réglages accompagnés d’effets sonores de films. Plein de références qui ravira les fans d’Evil Dead et avec un cadre qui captivera ceux qui ne sont pas encore familiers avec son univers, il a des mécanismes très simples qui fonctionnent comme un engrenage parfait dans leurs jeux et le rendent assez rejouable ». Bien sûr, dans l’analyse nous avertissons également d’une chose : « Comme toujours dans ce type de jeu, avec des amis c’est mieux. »

Vous avez jusqu’au 24 novembre pour mettre la main sur Evil Dead : The Game gratuitement, puisqu’après cette date il sera remplacé par un autre jeu à ne pas manquer non plus, Star Wars : Squadrons.

Comment télécharger Evil Dead: The Game gratuitement sur PC