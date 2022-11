Audible fonctionne désormais indépendamment sur Apple Watch avec le streaming et les téléchargements en un clic

Audible d’Amazon a livré aujourd’hui une mise à jour précieuse pour les utilisateurs d’Apple Watch. S’éloignant de la dépendance à une connexion avec votre iPhone, l’application de livre audio populaire fonctionne désormais indépendamment sur Apple Watch pour la diffusion en continu et le téléchargement de contenu.

Audible a partagé la nouvelle dans un article de blog aujourd’hui :

« Écouter Audible sur une Apple Watch est devenu plus facile. Désormais, les auditeurs peuvent accéder à leur bibliothèque et diffuser et télécharger des titres sans avoir à se synchroniser avec un iPhone.

Qu’il s’agisse de sortir pour un jogging matinal, au parc canin ou de faire des courses, les utilisateurs peuvent commencer à diffuser une écoute captivante d’un simple toucher du poignet. La synchronisation transparente entre les appareils indique qu’ils peuvent passer à l’écoute sur un appareil ou un téléphone Alexa une fois à la maison sans perdre leur place. Et il est facile de s’adapter à une vitesse de narration préférée lors de vos déplacements.

Nouvelles fonctionnalités Audible Apple Watch :

Streaming sans iPhone

Flexible et personnalisé Une fois diffusé, le contenu se télécharge simultanément en arrière-plan pour une écoute hors ligne. Il existe également une option de streaming uniquement dans les paramètres, ainsi qu’un contrôle de la vitesse de narration.

Synchronisation sur tous les appareils La synchronisation transparente indique que les utilisateurs peuvent reprendre là où ils se sont arrêtés, quel que soit l’appareil qu’ils utilisent, sans manquer un mot.



Vous pouvez télécharger Audible directement sur votre Apple Watch via l’App Store sur watchOS ou vous diriger vers votre iPhone > Application Apple Watch > Ma montre > Applications disponibles > Installer si c’est sur votre iPhone mais pas encore sur votre portable.

Audible propose actuellement une promotion de 60 %, ce qui ramène le coût à 5,95 $/mois pendant les 4 premiers mois. Ou vous pouvez également opter pour un essai gratuit de 30 jours.

