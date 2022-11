Le milliardaire Jeff Bezos conseille aux gens de faire attention à leur argent en cette saison des fêtes

Dans le contexte : Nous sommes à un peu plus d’une semaine du Black Friday et du Cyber ​​Monday, ce qui indique que les sites de ventes se préparent à commencer (ou ont déjà commencé) leurs ventes à prix réduits. Amazon voit des milliards de dollars d’achats au cours de cette période, il est donc quelque peu surprenant d’entendre le fondateur et directeur général de l’entreprise, Jeff Bezos, conseiller aux gens d’être économes.

Dans une interview avec CNN cette semaine (via The Telegraph), on a demandé à Bezos s’il pensait que les consommateurs devraient « fermer les écoutilles » en réponse au ralentissement économique mondial. « Mon conseil aux gens est de ne pas prendre de risques », a déclaré Bezos. « Si vous êtes un particulier et que vous envisagez d’acheter un nouveau téléviseur à grand écran, ralentissez peut-être. Gardez cet argent, voyez ce qui se passe. Même chose avec un réfrigérateur ou une nouvelle voiture, ou quoi que ce soit. »

Compte tenu de la montée en flèche de l’inflation, de la hausse des coûts de l’énergie et des rapports constants d’entreprises licenciant des milliers d’employés, il est facile de comprendre le point de vue de Bezos. Mais tout le monde n’appréciera peut-être pas de se faire dire de dépenser moins d’argent par la quatrième personne la plus riche du monde, qui possède une fortune de 120 milliards de dollars, bien qu’il envisage d’en donner la majeure partie.

De nombreux acheteurs resserrent déjà les cordons de leur bourse à mesure que le coût de la vie augmente. Combinée à la gueule de bois post-confinement, la réticence à faire des achats coûteux et inutiles a eu un impact sur les industries du téléphone et des PC/hardware, entre autres.

Avec les événements de vente et les vacances, le quatrième trimestre est le plus important d’Amazon, mais la société a abaissé ses attentes pour le quatrième trimestre à entre 140 et 148 milliards de dollars, bien moins que les analystes ne s’attendaient à 155 milliards de dollars, ce qui représente une croissance d’environ 2 à 8 %. Amazon a enregistré une croissance de 9 % au cours du quatrième trimestre de l’année dernière.

Amazon se serre également la ceinture. En plus des exercices de réduction des coûts à l’échelle de l’entreprise mis en œuvre par le PDG Andy Jassy, ​​l’entreprise prévoit de licencier 10 000 employés de bureau. C’est un peu moins que les 11 000 employés que Meta lâche, mais plus que les 3 700 que Twitter perd. Lyft, Microsoft, Snap, Tesla et Robinhood ne sont que quelques-unes des autres entreprises technologiques qui ont réduit leurs effectifs cette année.

Le revers de la médaille, bien sûr, est que si vous êtes déterminé à acheter un nouveau téléviseur, une nouvelle carte graphique, un ordinateur portable ou autre, l’acheter à prix réduit pendant les soldes est plus logique que de dépenser plus à une date ultérieure. Ne le dites pas à Jeff.