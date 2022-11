Les AirPods Pro peuvent servir d’aides auditives abordables, ainsi que d’appareils beaucoup plus chers, selon une étude

Les AirPods Pro peuvent servir d’aides auditives abordables, une étude suggérant qu’ils fonctionnent aussi bien que des appareils dédiés coûtant des sommes à quatre chiffres.

On pense qu’Apple a la fonctionnalité d’aide auditive comme objectif à moyen terme pour les AirPod dans le cadre de son engagement en faveur de l’accessibilité, et a déjà fait quelques pas dans cette direction…

Arrière plan

Les aides auditives modernes sont des appareils sophistiqués, avec la capacité de faire des choses comme filtrer les plages de fréquences indésirables et se concentrer dans des directions particulières. Mais cette sophistication a un prix. Une aide auditive de milieu de gamme typique coûte plusieurs milliers de dollars, et les plus haut de gamme coûtent environ 10 000 dollars, ce qui crée un vide sur le marché des aides auditives de haute technologie mais abordables.

Ce fait indique que beaucoup de ceux qui pourraient bénéficier d’un appareil auditif ne peuvent pas se le permettre. Les statistiques suggèrent que parmi les moins de 70 ans, seulement un sur six de ceux qui en ont besoin en sont réellement propriétaires.

Apple s’intéresse depuis longtemps à la fonctionnalité des aides auditives. Dès 2013, le programme MFi de l’entreprise s’est étendu pour que l’iPhone ajoute des fonctionnalités aux aides auditives Bluetooth. En 2018, iOS 12 a ajouté une fonction d’écoute en direct – et Apple a introduit l’année dernière une capacité Conversation Boost sur AirPods Pro, qui amplifie la prise de micro directement devant vous, pour mieux entendre quelqu’un vous parler.

Un rapport ultérieur a déclaré que ce n’était que le début des ambitions d’Apple dans ce domaine.

Fonctionnalité des aides auditives AirPods Pro

Cependant, bien qu’il puisse y avoir beaucoup plus à venir d’Apple, le WSJ pointe vers une étude suggérant que les AirPods Pro existants se comparent déjà bien à des appareils dédiés beaucoup plus chers.

Une étude publiée mardi dans la revue iScience a révélé qu’une fonction d’amplification du son sur les AirPods Pro d’Apple aidait les adultes souffrant de perte auditive légère à modérée à entendre la parole presque aussi bien que deux aides auditives sur ordonnance. L’étude a comparé deux types d’écouteurs Apple à deux aides auditives d’autres sociétés […] Dans la nouvelle étude, les AirPods Pro ne répondaient pas aux normes de la Food and Drug Administration pour les aides auditives. Mais ils ont amplifié le son ainsi que certains appareils moins avancés qui aident les gens à mieux entendre, ont déclaré les chercheurs.

L’étude était à très petite échelle, mais des tests objectifs ont également révélé que les AirPods Pro respectaient quatre normes sur cinq en matière d’aides auditives.

Dans un test de son et de clarté utilisé pour évaluer les performances de certains assistants auditifs, les AirPods Pro ont satisfait aux normes établies dans quatre catégories sur cinq, tandis que les AirPods 2 ont satisfait aux normes pour deux. Les AirPods Pro ont dépassé le seuil idéal pour les niveaux de bruit internes, ce qui pourrait rendre plus difficile pour les utilisateurs de distinguer les sons et la parole plus doux, a déclaré le co-auteur de l’étude Ying-Hui Lai, professeur agrégé de génie biomédical au National Yang Ming Chiao Tung de Taiwan. Université.

La plus grande limitation, selon un expert, est la durée de vie de la batterie, grâce aux AirPod utilisant des micros iPhone et nécessitant donc une connexion Bluetooth constante.

Les aides auditives et autres assistants auditifs utilisent des microphones internes pour capter les sons environnementaux, contrairement aux AirPod qui nécessitent un téléphone ou un autre appareil pour le faire, a déclaré Michele DiStefano, directrice du Shelley and Steven Einhorn Audiology Center au Center for Hearing and Communication in New York.

