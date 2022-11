TSMC Arizona plante principalement des relations publiques pour Apple, suggère Bloomberg

S’il est en effet probable qu’au moins une des usines de TSMC en Arizona fabriquera des puces pour Apple, un Bloomberg rapport d’aujourd’hui affirme que c’est – pour les prochaines années, au moins – principalement à des fins de relations publiques.

Cela laisse entendre qu’Apple voudra annoncer que certaines de ses puces seront fabriquées aux États-Unis, mais la réalité sera plutôt peu impressionnante…

Arrière plan

La Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a annoncé en 2020 qu’elle construirait une usine de fabrication de puces de 12 milliards de dollars en Arizona. La construction de la principale installation de puces a été achevée en août, la production devant commencer en 2024. Il a ensuite été signalé que TSMC construirait plusieurs usines dans l’État américain.

Jusqu’à présent, il n’était pas clair si l’usine fabriquerait des puces Apple. Apple a aidé à faire pression pour obtenir des subventions pour l’usine, indiquant que c’était bien le plan, tandis que les déclarations limitées de TSMC indiquaient que la fab serait pour les puces de 5 nm. Cela le mettrait hors de course pour les futures puces Apple, car la société devrait passer à un processus de 3 nm un an avant que l’usine ne devienne opérationnelle.

Des rapports ultérieurs ont suggéré que la première usine serait mise à niveau à 4 nm, mais cela la rendrait toujours incapable de fabriquer les puces Apple attendues en 2023 et au-delà, tandis que le rapport le plus récent suggère que la deuxième usine utilisera la technologie 3 nm, actuellement la plus avancée. processus de fabrication.

Nous avons cependant noté qu’Apple est susceptible d’être passé à 2 nm au moment où l’usine sera mise en ligne, ce qui soulève la question de savoir si elle sera ultérieurement mise à niveau pour pouvoir fabriquer des puces Apple des séries A et M.

Un mouvement dans cette direction aurait du sens, étant donné le risque toujours croissant pour Taïwan de la Chine, mais le calendrier de tels plans n’est pas connu.

TSMC Arizona plante principalement des relations publiques

Un nouveau Bloomberg Le rapport suggère qu’il est peu probable que l’une ou l’autre des usines de TSMC en Arizona fabrique des processeurs Apple « de sitôt ». Il pense que le plan est qu’Apple achète à la place des puces moins sophistiquées, uniquement pour pouvoir dire qu’il achète américain.

Vous pouvez juste l’imaginer maintenant. Nous sommes en 2025 et le PDG d’Apple Inc., Tim Cook, vient de monter sur scène pour annoncer le dernier gadget de l’entreprise. Il est plus rapide, plus puissant et à tous points de vue meilleur que l’itération précédente. Et, encore une chose : il contient des puces fabriquées aux États-Unis d’Amérique. La foule applaudit […] Ce que ces usines sont susceptibles d’offrir, ce sont des composants moins nombreux fabriqués à l’aide de processus de fabrication hérités. [They will] obtenez probablement des commandes pour quelques puces clés utilisées dans des appareils moins importants comme les AirPods, la télévision, le HomePod ou la montre.

Même si les futures usines de TSMC en Arizona fabriquent des puces des séries A et M, le volume le reléguera à nouveau au statut de relations publiques, suggère l’article.

Le nouveau site produira 20 000 wafers de puces de silicium par mois. C’est moins de 1,6% des 1,3 millions qu’il produit actuellement chaque mois. Et même si elle ajoute une autre usine en Arizona, comme prévu, l’usine américaine sera loin d’être en mesure de remplir les commandes totales d’Apple.

Quoi qu’il en soit, le conglomérat de Warren Buffet, Berkshire Hathaway, a offert un vote de confiance dans l’avenir de TSMC lorsqu’il a acheté une participation de 4,1 milliards de dollars dans le fabricant de puces.

