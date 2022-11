La plupart des jeux Blizzard, dont World of Warcraft, sont suspendus en Chine

En bref: les joueurs de Chine continentale subiront bientôt un autre coup dur après que Blizzard a annoncé son intention de suspendre certains de ses plus grands titres dans le pays après avoir échoué à renouveler les accords de licence avec son partenaire NetEase.

Ce sont ces accords avec NetEase qui ont permis à Blizzard de publier ses jeux en Chine continentale depuis 2008. Mais la société a annoncé qu’ils expireront le 23 janvier 2023, et les deux parties n’ont pas pu parvenir à un accord pour renouveler la licence. . Blizzard a déclaré qu’il ne pouvait pas parvenir à un accord conforme à ses « principes de fonctionnement et engagements envers les joueurs et les employés ».

Blizzard a déclaré dans son communiqué de presse qu’il suspendrait la vente de ses jeux en Chine dans les prochains jours, la plupart des services de jeux en ligne du pays étant suspendus à partir du 23 janvier. Il a nommé World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III : Reforged, Overwatch, les séries StarCraft, Diablo III et Heroes of the Storm, qui sont très populaires en Chine, comme celles concernées. Cependant, la société a ajouté que les prochaines versions de World of Warcraft : Dragonflight, Hearthstone : March of the Lich King et la saison 2 d’Overwatch 2 se poursuivraient plus tard cette année.

NetEase a déclaré que le développement de Diablo Immortal se poursuivrait car il a été co-développé par la société chinoise Tencent et est couvert par un accord de licence distinct. La société chinoise a ajouté que les jeux représentaient un faible pourcentage à un chiffre de ses revenus et bénéfices totaux. La Chine a contribué à au moins 3% du chiffre d’affaires net d’Activision en 2022.

Bloomberg écrit que ce ne sont pas seulement les conditions financières qui ont fait échouer l’accord. C’était également la propriété de la propriété intellectuelle et le contrôle des données de millions de joueurs à travers la Chine, ce dernier étant un point de Discord à la lumière des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine.

Malgré la popularité des jeux vidéo/mobiles en Chine, ils font l’objet d’un test minutieux du gouvernement. Une pause dans l’octroi de licences pour les jeux qui a duré plus de neuf mois ne s’est terminée qu’en avril, et la Chine a des règles interdisant aux moins de 18 ans de jouer à des jeux en ligne pendant plus de trois heures par semaine.