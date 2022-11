Forteresses en DMZ : comment trouver les clés pour les ouvrir

Bastions de la zone de guerre DMZ

En mode DMZ, nous trouverons les soi-disant forteresses. Ce sont des bâtiments fermés qui cachent du matériel important à l’intérieur, comme des documents ou des objets de valeur. Le problème est que les ennemis sont complètement enfermés à l’intérieur, et il n’est possible d’y entrer que si vous avez la clé d’accès.

Ces forteresses sont dispersées sur toute la carte, vous devrez donc les trouver afin d’enquêter sur ce qui se passe à l’intérieur. Si vous voulez avancer dans la DMZ et obtenir un bon butin, vous n’avez pas d’autre choix que d’entrer dans ces casernes fortifiées et de les éliminer des ennemis. Mais où sont les clés d’accès ?

Comment ouvrir une forteresse

Les ennemis ne sont pas seulement à l’intérieur, il y a aussi des soldats qui patrouillent à la périphérie du bâtiment, donc la première chose que vous devrez faire est de les tuer. Au fur et à mesure que vous abattez des ennemis, vous récupérez des armes, des munitions et des objets dans leurs poches, et c’est là que vous trouverez une clé d’accès à la forteresse voisine. Il y a de fortes chances que le garde qui se trouve à l’endroit le plus élevé de la zone (le toit du bâtiment ou une tourelle) soit celui qui a la clé en sa possession.

Pour cette raison, il est très important que vous nettoyiez la zone des ennemis, car sinon vous ne pourrez pas ouvrir la porte d’accès à la forteresse. Trouver la clé est très important, et la meilleure chose est que lorsque vous en avez une en votre possession, vous pouvez ouvrir n’importe quel type de forteresse. Bien sûr, dès que vous l’utiliserez une fois, vous cesserez de le posséder.

Au total, il y a environ 15 forteresses dispersées sur la carte d’Al Mazrah, il ne sera donc pas difficile d’en rencontrer une. Vous les avez parfaitement identifiés sur la carte, il vous suffit donc de les localiser, de les marquer et de vous diriger vers eux.

Pouvez-vous acheter les clés ?

et, les clés peuvent également être achetées. Il vous suffit de collecter 5 000 $ et de vous rendre dans une station de ravitaillement pour acquérir une clé Stronghold. C’est le moyen le plus simple d’accéder à une forteresse, mais étant donné que s’en approcher attirera l’attention des soldats à proximité, vous trouverez très probablement la clé dans les poches des ennemis, donc dépenser 5 000 $ ne vaut pas la peine d’être une très bonne idée.

Quoi qu’il en soit, vous devez entrer dans les Forteresses. Les objets obtenus sont assez succulents, et vous pourrez enchaîner des missions qui vous permettront d’obtenir de meilleures récompenses au fur et à mesure de votre progression. Bien sûr, ne pensez pas à attaquer une forteresse par vous-même (créez un groupe avec des amis), car ils sont généralement bien protégés, et dès que vous vous y attendez le moins, vous pourriez tomber sur un mastodonte quittant le corps de votre opérateur comme un véritable passoire.