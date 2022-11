Comment fonctionne Among Us en réalité virtuelle

Les studios de développement ont réussi à créer une expérience indépendante et unique, destinée à la fois aux personnes connectées à Among Us et aux passionnés de VR.

Un boom soudain en 2020 sur PC et appareils mobiles, suivi d’une diffusion ultérieure sur PlayStation, Xbox et Nintendo : en seulement deux ans, Among Us est devenu l’un des jeux vidéo les plus populaires auprès du grand public, avec des chiffres vraiment vertigineux. Mais l’essor du titre créé par InnerSloth ne s’arrête certainement pas là : Among Us est désormais également disponible pour les casques Meta Quest 2 et Meta Quest Pro.Autrement dit, le combat entre imposteurs et coéquipiers atterrit en réalité virtuelle (VR).

InnerSloth, Schell Games et Robot Teddy ont entièrement recréé le jeu, pour profiter au maximum de l’immersion et des possibilités offertes par la VR, vous permettant d’incarner votre personnage à la première personne. « Nous voulions préserver l’essence et le cœur de Among Us, qui, comme nous l’avons découvert en jouant, concernait principalement l’interaction sociale », a déclaré Mike Traficante, directeur du projet Among Us VR, dans un communiqué publié sur le blog Meta. « C’est vraiment un jeu qui consiste à rencontrer des gens, à les laisser mentir et à s’amuser avec. Ce que nous avons rapidement découvert lorsque nous avons commencé à travailler dans l’espace VR, c’est que lorsque vous pouvez voir le visage masqué des gens avec lesquels vous jouez, leurs mains, leur ouïe leur voix, mentir est une toute autre chose. C’est tellement réel et stimulant, d’une manière différente du jeu original.

Apparemment, Among Us VR n’est pas une simple transposition en réalité virtuelle du jeu 2D original. Les studios de développement ont réussi à créer une expérience indépendante et unique, destinée à la fois aux personnes connectées à Among Us et aux passionnés de VR. Grâce à un processus de conception itératif et à des tests approfondis, les équipes ont pu repenser le jeu d’une perspective à la troisième personne à une perspective à la première personne plus immersive, avec des options de locomotion à une et deux mains et des paramètres de confort optimisés. Pour le reste, le focus du jeu reste inchangé : les coéquipiers doivent accomplir les tâches pour réparer le vaisseau, tandis que les imposteurs doivent agir en secret pour éliminer leurs adversaires, jusqu’à 10 joueurs en même temps.

« Une communauté se développera autour de Among Us VR et nous voulons en entendre parler », a déclaré Jennfer Rabbitt, producteur principal de Among Us VR. « Nous voulons donner à ce jeu suffisamment d’espace et de flexibilité pour qu’il se développe et devienne son propre produit. C’est le point de départ. Nous voulions vraiment rester fidèles à la réalité virtuelle et à ce qui est immersif, qui fonctionne pour la réalité virtuelle, et pas seulement traduire le jeu original de manière cohérente. Et InnerSloth et Robot Teddy sont tout à fait d’accord avec cette philosophie. »