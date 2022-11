Actu : iPhone 15 Pro avec USB-C pour offrir une augmentation majeure des vitesses de transfert de données

L’un des changements phares de la gamme iPhone 15 de l’année prochaine devrait être le passage de Lightning à USB-C. Parallèlement à ce changement, l’analyste Apple fiable Ming-Chi Actu est maintenant rapports que cela entraînera une augmentation significative des vitesses de transfert filaire pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Premièrement, Actu dit que les projets d’Apple de passer à l’USB-C progressent comme prévu, sur la base de ses dernières enquêtes sur la chaîne d’approvisionnement. Alors que toute la gamme, y compris l’iPhone 15, l’iPhone Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, passera à l’USB-C, seuls les deux appareils haut de gamme verront une amélioration des vitesses de transfert.

Actu dit que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus conserveront les mêmes vitesses de transfert USB 2.0 que Lightning. Cela indique que les vitesses de transfert de données seront plafonnées à 480 Mbps. Cela poursuit la stratégie d’Apple consistant à diviser davantage la gamme d’iPhone entre les modèles Pro et non Pro.

En tant que tel, Actu rapporte que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max (ou Ultra?) Présenteront des vitesses de transfert de données « au moins USB-C 3.2 ou Thunderbolt 3 ». USB-C 3.2 pourrait améliorer les vitesses de transfert de données jusqu’à 20 Gbps, tandis que Thunderbolt 3 augmenterait encore plus à 40 Gbps.

Voici le rapport complet de Actu :

Ma dernière enquête indique que tous les nouveaux iPhones de 2H23 abandonneront Lightning et passeront à USB-C, mais seuls deux modèles haut de gamme (15 Pro et 15 Pro Max) prendront en charge le transfert filaire haut débit, et les deux standards (15 et 15 15 Plus) prennent toujours en charge USB 2.0 comme Lightning. Je prédis que 15 Pro et 15 Pro Max prendront en charge au moins USB 3.2 ou Thunderbolt 3. Cette mise à niveau des spécifications indique que l’expérience utilisateur de transfert filaire et de sortie vidéo s’améliorera considérablement. Cette mise à niveau des spécifications et la nouvelle tendance stimuleront la demande de l’écosystème Apple pour les puces de transfert à grande vitesse et l’imitation des concurrents (presque tous les téléphones Android ne prennent actuellement en charge que l’USB 2.0), et cela est également propice à la croissance de l’industrie de la conception de circuits intégrés de transfert à grande vitesse .

Les gammes d’iPhone 15 et d’iPhone 15 Pro devraient sortir au cours du second semestre 2023. Suivez toutes les dernières rumeurs ici.

