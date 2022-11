Niantic présente un prototype de casque AR alimenté par Snapdragon AR2 Gen 1

Lors du Snapdragon Summit 2022, Niantic est monté sur scène aujourd’hui pour montrer la « dernière itération » de la conception de référence de son casque AR extérieur. La société, qui a été séparée de Google en 2015 dans le cadre de la réorganisation d’Alphabet, est surtout connue pour Pokémon Go.

La conception n’est «pas définitive» avec un écran transparent relativement mince, tandis que d’autres matériels de calcul semblent être logés dans une pièce arrière à l’arrière de votre tête. Les deux pièces sont reliées par une bande semblable à du tissu.

Le premier prototype de Niantic (voir ci-dessous) était alimenté par le Snapdragon XR2 Gen 1 qui est connecté via des fils à un téléphone et à une batterie. « Optimisé pour [Niantic’s] cas d’utilisation en extérieur », il y a deux caméras très apparentes sur les tiges.

La conception de référence matérielle présente le potentiel des casques AR compatibles avec l’extérieur qui peuvent s’orienter à l’aide de la carte Niantic et restituer des informations et des mondes virtuels au-dessus du monde physique. Niantic

Premier prototype (XR2)

Sur la conception de référence alimentée par Snapdragon AR2 Gen 1 de Niantic, les caméras sont beaucoup plus cachées, principalement au niveau du pont du casque, mais il y a aussi des lentilles de chaque côté. Niantic dit avoir identifié cinq exigences critiques à partir des commentaires des utilisateurs, à commencer par être à l’aise. La société cible les « longues sessions de jeu » qui sont décrites comme d’une durée de 1 à 2 heures avec un poids inférieur à 250 grammes.

Offrir une conception sans fil était nécessaire donc les fils »[don’t] gêner le jeu actif. D’autres exigences étaient portables, compactes et puissantes, Niantic affirmant vouloir « vraiment augmenter le monde ».

Qualcomm a décrit le Snapdragon AR2 Gen 1 comme sa première puce AR spécialement conçue après que les générations précédentes se soient concentrées sur l’offre d’une puce prenant en charge les cas d’utilisation de réalité augmentée et virtuelle. Il dispose d’une « architecture de traitement distribué multi-puces » composée d’un processeur AR, d’un coprocesseur AR et d’une connectivité (vers un téléphone ou un appareil « hôte » PC) qui ne sont pas sur une seule carte, mais plutôt situés sur les deux tiges latérales. et même le pont des lunettes.

Niantic a partagé « de vraies images à travers l’objectif de [its] des prototypes d’appareils qui illustrent les expériences déjà en cours de développement aujourd’hui. » Les gens utilisent un contrôleur portable pour pointer et sélectionner le contenu augmenté/virtuel.

Il existe plusieurs cas d’utilisation de jeux, mais il convient de noter la navigation guidée (comme Google Maps Live View) et une démo qui superpose des informations commerciales (café) sur une carte réelle.

Outre Niantic, Qualcomm a déclaré que Lenovo, LG, Nreal, OPPO, Pico, QONOQ, Rokid, Sharp, TCL, Tencent, Vuzix et Xiaomi sont à « différentes étapes de développement » avec AR2 Gen 1.

Pendant ce temps, Microsoft collabore avec Qualcomm sur l’AR2 Gen 1 depuis un certain temps, Redmond positionnant son cloud (Azure) comme aidant à alimenter les expériences AR.

