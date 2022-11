Le contrôleur de jeu mobile Backbone est désormais disponible pour les appareils Android

En bref : Le Backbone One est depuis longtemps l’un des contrôleurs de jeu iOS les plus populaires, loué pour sa compatibilité croisée et d’autres fonctionnalités qui vont au-delà. Désormais, les utilisateurs d’Android peuvent accéder à cette fonctionnalité via les jeux mobiles natifs et les services de streaming.

Backbone a commencé à expédier un homologue Android à son célèbre contrôleur iOS Backbone One. Pour 99 $, les utilisateurs peuvent attacher la manette de jeu divisée sur les côtés d’un smartphone pour une expérience semblable à une Nintendo Switch ou connecter la manette sans fil via Bluetooth.

La version Android comprend les mêmes boutons et autres entrées que l’original iOS mais remplace le connecteur Lightning par USB-C. La manette de jeu est compatible avec plusieurs modèles Google Pixel et Samsung Galaxy et de nombreux autres appareils Android prenant en charge USB-C et Android 8.0 ou version ultérieure.

Série Google Pixel 7

Série Google Pixel 6

Série Google Pixel 5

Google Pixel 4, 4 XL

Google Pixel 3, 3 XL

Google Pixel 2, 2XL

Série Samsung Galaxy S22

Série Samsung Galaxy S21

Série Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S10, S10+

SamsungGalaxy S9, S9+

Samsung Galaxy S8, S8+

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note10, Note10+

SamsungGalaxy Note9

SamsungGalaxy Note8

Samsung Z Flip3 5G

Honneur 50

LG G7 Thin Q

Rien 1

Oppo Trouver X5 Pro

OnePlus 9 Pro

P30 P0

Realme 7 Pro

Sony Xperia Pro-I

Vivo Pro+

Xiaomi POCO X3 Pro

Comme d’autres contrôleurs qui se connectent à des appareils mobiles, le Backbone One ne se contente pas de jouer à des jeux mobiles natifs. Les services de jeux en nuage comme Xbox Cloud Gaming, GeForce Now et Amazon Luna fonctionnent également avec la manette de jeu pour offrir une expérience de type console sur mobile. Il prend également en charge les services de lecture à distance pour Steam, PlayStation et Xbox, bien que Backbone travaille toujours sur les problèmes de PlayStation Remote Play sur le modèle Android.

Une partie intégrante de Backbone One est l’application Backbone qui permet aux utilisateurs de remapper les boutons, de prendre des captures d’écran et de lancer des jeux à partir de n’importe quel service ou plate-forme qu’ils enregistrent dans l’application. L’application n’est pas encore disponible publiquement sur Android, mais les achats de contrôleurs incluent un accès anticipé.

L’abonnement mensuel Backbone + de 4 $ ajoute de nombreuses autres fonctionnalités, notamment un menu unifié qui consolide les lanceurs pour les jeux mobiles, les services cloud et le jeu à distance. Les autres avantages incluent des fonctions sociales telles que le streaming Twitch et YouTube, l’enregistrement vidéo 1080p 60fps et les lobbies de jeux publics. De plus, les abonnés bénéficient de réductions sur d’autres produits Backbone et d’essais pour Xbox Game Pass Ultimate, Discord Nitro, Apple Arcade et Google Play Pass.

Le Backbone One fonctionne également avec d’autres appareils USB-C comme les tablettes, les Mac et les PC, mais cette fonctionnalité nécessite également un abonnement. Les abonnés doivent accéder aux paramètres de l’application Backbone, sélectionner « Jouer sur n’importe quel écran », choisir l’appareil qu’ils souhaitent utiliser, débrancher le contrôleur du téléphone, puis se connecter à l’appareil souhaité avec un câble USB.

Ceux qui commandent maintenant un Backbone One Android peuvent encore le recevoir avant fin 2022.