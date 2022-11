Les nouveaux chargeurs rétro USB-C 30 W de Case-Mate sont disponibles en quatre couleurs translucides inspirées de l’iMac G3

Nous sommes de grands fans de Case-Mate ici à 9to5Jouets, et encore plus de fans de sa dernière version qui arrive sur la scène aujourd’hui. Offrant des prouesses de charge USB-C de 30 W à votre configuration Apple, le nouvel adaptateur d’alimentation USB-C de Fuel Brites est disponible dans l’un des quatre styles rétro avec des designs translucides colorés inspirés de l’iMac G3 d’Apple avec des vitesses GaN de 30 W.

Case-Mate lance de nouveaux chargeurs USB-C translucides de 30 W

Alors que d’autres chargeurs rétro cherchent à remonter jusqu’au Macintosh d’origine, Case-Mate et sa nouvelle offre USB-C GaN s’inspirent d’une autre des machines populaires d’Apple. L’iMac G3 est aussi coloré et emblématique que possible, arborant une ravissante coque en plastique translucide disponible dans l’une des nombreuses couleurs. Canalisant cela dans un nouvel accessoire ou pour votre configuration Apple, le chargeur Case-Mate Fuel Brites arrive dans l’un des quatre styles avec une grande partie de la même esthétique en plastique givré.

Disponibles en bleu électrique, blanc givré, jaune fluo et orange vif, ces chargeurs arborent tous des prises secteur pliables ainsi qu’une base blanche complémentaire en bas qui donne vraiment le style attendu du tournant du siècle. Les versions reposeront également dans la paume de votre main.

En ce qui concerne la technologie de charge réelle, Case-Mate s’en tient à la sortie habituelle à laquelle nous nous attendons ces jours-ci. Les vitesses de 30 W sont dues à un seul port USB-C qui s’appuie sur la technologie GaN pour maintenir la conception globale compacte et légère. C’est aussi assez de jus pour tout gérer, des iPhones et iPads au M2 MacBook Air, ainsi qu’une gamme d’autres gadgets et accessoires.

Maintenant disponibles à l’achat, les nouveaux chargeurs GaN Case-Mates Fuel Brites 30W arrivent avec un PDSF de 30 $. Bien qu’en ce moment sur Amazon, vous pouvez verrouiller une remise de lancement qui réduit les prix jusqu’à 23,99 $. Cette réduction de 20 % s’applique aux quatre styles différents et constitue un moyen encore plus abordable de découvrir le dernier accessoire de charge de la marque.

Le mois dernier, les gens de Nomad ont adopté une approche similaire, mais moins colorée, de la charge USB-C. Le modèle translucide rétro a marqué ce que j’espérais être le début d’un plus grand nombre d’entreprises technologiques cherchant à se lancer dans les repères de conception transparents de la vieille école des années 2000, et il semble que ce souhait se réalise. Que nous voyions plus de marques commencer à adopter l’esthétique est bien sûr dans l’air, mais la demande que nous avons vue juste du 9to5Jouets public semble être un indicateur fort que la technologie d’inspiration rétro fera un grand retour.

