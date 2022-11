Miyamoto fête ses 70 ans : 70 faits que vous ne saviez pas sur la figure la plus importante des jeux vidéo

70 ans. Shigeru Miyamoto, l’une des personnalités les plus importantes de l’industrie du jeu vidéo, sinon la plus importante, fête aujourd’hui ses 70 ans, plein de créativité et de joie pour les amoureux de ce médium. Pour cette raison, et en guise d’hommage rapide, dans Netcost, nous allons passer en revue 70 données de toutes sortes et conditions sur sa silhouette. Anecdotes, curiosités et détails sur une personne aussi mystérieuse que vitale dont on a envie de souffler les bougies en compagnie de ses proches. Et qu’ils soient bien plus nombreux !

Naissance. Shigeru Miyamoto est né le 16 novembre 1952 dans la ville de Sonobe, dans le Japon rural. Je voulais être mangaka. Enfant, j’étais un grand fan de bandes dessinées et de mangas. Il rêvait d’être illustrateur quand il était grand. pas de télé Il n’y avait pas de télévision dans sa maison jusqu’à l’âge de 11 ans. Le pouvoir de l’imaginaire. La saga Legend of Zelda remonte à son enfance et a exploré une grotte près de chez lui avec une lampe de poche. Les voisins comme Source d’inspiration. Le chien enchaîné de son voisin à l’époque est à l’origine des Chomp Chains. Miyamoto raconte qu’à une occasion, il a tenté de l’attaquer et la chaîne l’a arrêté. Études. Il a étudié le design industriel au Kanazawa Municipal College of Industrial Arts. Rock star. Au collège, il faisait partie d’un groupe où il jouait du banjo. Il sait aussi jouer de la guitare et de la mandoline. Bon goût en musique. Il se déclare fan des Beatles, du Nitty Gritty Dirt Band, de Doc Walson et des Ramones. Son amour pour la musique le mènera à Wii Music. Gardez le contact. Trouvez ce qui suit sur YouTube et appréciez : Miyamoto and the Roots at The Tonight Show with Jimmy Fallon, 2016. Amoureux des chiens. Il a suivi une formation pour devenir éleveur de chiens professionnel. De Pokémon à Nintendogs. Son chien s’appelle Pikku d’après Pikachu et c’est lui qui l’a inspiré et encouragé à créer Nintendogs, le jeu qui nous a vendu à tous une DS. Slam dunk. Il a joué au basket pendant ses années universitaires. Athlète. En plus du basket, il pratique la natation et le cyclisme. Il aime le sport et être en forme. Les phases aquatiques de Super Mario 64 proviennent de son obsession pour la natation. Le vélo est interdit. De Nintendo, ils ne le laissent pas faire du vélo pour travailler afin de préserver sa sécurité. Ancien fumeur. Parce qu’une chose n’enlève pas l’autre. Crise de la quarantaine. Âge auquel il a arrêté de jouer aux machines à pachinko et de fumer. Il voulait améliorer son style de vie et il l’a capturé en devenant agaçant avec Wii Fit. Famille. Il a une femme et deux enfants. Pas d’héritiers de l’empire. Son fils aîné travaille dans la publicité et le plus jeune veut être vétérinaire. Papa de la vieille école. Il était de ceux qui interdisaient à ses enfants de jouer à la maison lorsqu’il faisait beau et les invitaient à faire quelque chose dans la rue. S’ils jouaient plus qu’il ne le pensait, ils manquaient de jeux vidéo. Premier jeu vidéo que vous avez essayé. Ce secteur a attiré son attention après avoir testé Space Invaders en 1978. Il est entré par une prise. Il a obtenu son entretien d’embauche chez Nintendo grâce au fait que son père était un ami du patron de l’époque, Hiroshi Yamauchi. Premier projet. Il a commencé à travailler sur Color TV Racing 112, un jeu de course avec une manette à molette (le futur Mario Kart Wii…?) Popeye a changé sa vie. Le Donkey Kong original et l’idée d’un héros sauvant la princesse sont nés de Popeye, mais Nintendo n’a pas pu obtenir les droits et a dû improviser. Il ne faisait pas confiance à Link. Bien qu’il ait développé simultanément Super Mario Bros. et The Legend of Zelda, il ne croyait pas vraiment que cela réussirait car « la magie et les épées n’étaient pas vraiment courantes à l’époque ». Hérétique. Il a créé un jeu appelé Devil World qui rendait hommage à Pac Man et dans lequel le personnage collectait des bibles pour vaincre Satan à travers un labyrinthe avec un dragon au centre. Tant d’iconographie religieuse ont fait que Nintendo n’a pas osé le sortir aux États-Unis, il n’est sorti qu’au Japon et en Europe. Déceptions. Il dit toujours qu’ils pourraient faire plus avec Zelda II : L’aventure de Link, mais qu’ils étaient limités avec le matériel et ne pouvaient pas le contourner avec leur ingéniosité habituelle. Je détestais Donkey Kong Country. Le jeu de Rare a connu un tel succès que pendant un certain temps, Nintendo a insisté pour que tous les prochains jeux de la société soient comme ça et a mis beaucoup de pression sur ses employés. Miyamoto est allé jusqu’à déclarer que « DKC prouvait que tant que l’art était bon, peu importait que le gameplay soit médiocre », propos qui étaient le fruit d’une colère qu’il rétracterait. Croquer. Il est venu vivre en face de son travail pour respecter les délais de certains projets. Comme tout le monde, il était obsédé et absorbé. Compositeur. Bien qu’il ne soit généralement pas associé au domaine, c’est lui qui a écrit la musique de l’arcade Donkey Kong et a aidé à donner des conseils sur ses jeux ultérieurs. Les préférences de votre estomac. Son plat préféré est le ramen et celui qu’il déteste le plus est le foie. Laisse-le tranquille. Il déteste la célébrité et signer des autographes. Il affirme qu’il est plus arrêté hors du Japon que dans son propre pays. Ce n’est pas un grand joueur. Il admet qu’il ne joue pas trop aux jeux vidéo pendant son temps libre à cause de tous ses passe-temps. Il préfère les petites expériences familiales agréables. Fan numéro 1 de Pacifier. Son personnage préféré dans le monde des jeux vidéo est Pac Man. poitrine bombée Les jeux sur lesquels il est le plus fier d’avoir travaillé sont Star Fox 64 et Super Mario World. Des jeux que vous admirez. Il existe de nombreux emplois tiers pour lesquels il a admis ressentir de la dévotion. Ce sont les cas de Portal, Tetris, Minecraft, Angry Birds et Pokémon Go. Votre ami Mario. Le nom du personnage qui le ferait entrer dans l’histoire vient d’un garçon d’entrepôt de Nintendo of America nommé Mario Segales qui ressemblait au design. Son ami Donkey Kong. De son côté, le nom de Kong vient de la tentative de faire comprendre que Kong était un âne, stupide. L’âge de Mario. Pour Miyamoto, le plombier a à peine vingt ans et il reproche à sa moustache de le faire paraître tellement plus vieux. Fan de cinéma. George Lucas est son idole et la principale Source d’inspiration de Starfox. Et des westerns. On dit que Yoshi est né de l’idée de fabriquer une monture pour Mario comme les chevaux des hors-la-loi dans les films qu’il regardait. Indécis. Avant de choisir le nom Star Fox, Miyamoto ne pouvait pas choisir entre Star Wolf, Star Hawk, Star Sheep et Star Sparrow. Exercice d’ego. Egalement fan d’Hitchcock, qui fait une apparition dans tous ses films, Miyamoto a voulu faire de même en mettant Mario dans chaque jeu qu’il a réalisé, mais cela s’est avéré impossible compte tenu de la nature prolifique et éclectique de sa carrière. Bon à écouter, mauvais à parler. Il prétend qu’il n’a aucun problème à comprendre l’anglais, mais il le parle. Par curiosité, son père était professeur d’anglais. Profession. Il décrit son travail comme « l’ingénierie humaine ». Ambidextre. Bien qu’il manie parfaitement les deux mains, son préféré est le gauche, c’est pourquoi des personnages comme Link manient l’épée avec. Il était PDG de Nintendo. Après la mort de Satoru Iwata, il a été à la tête de l’entreprise pendant les mois où un successeur a été recherché. Tatsumi Kimishima serait choisi et Miyamoto reprendrait ses fonctions, mais depuis lors en tant que vice-président. Combien facturez-vous? Nintendo a dévoilé dans un exercice de transparence le salaire annuel de ses managers. Miyamoto, réalisateur et conseiller à la table en tant que conseiller créatif, gagne 1,8 million de dollars par an. 670 000 $ de base et environ 1,13 million de dollars d’objectifs. Yoshi a été obligé de mendier. Bien que le personnage ait été autour de sa tête depuis Super Mario Bros., la technologie n’a pas permis son inclusion jusqu’à Super Mario World. Avec Mario, juste des libertés. Il admet qu’il n’autorise une marge de manœuvre avec les skins Mario que dans les jeux de sport et les spin-offs, pas sur les plateformes grand public. Des jeux dont vous ne vous souvenez pas comme étant les vôtres. Outre Mario et Zelda, il a été impliqué dans d’autres noms emblématiques comme Pikmin, Pilotwings, Excitebike, F-Zero, Kid Icarus, Ice Climbers, Metroid Prime, Kirby,…etc. Renégat. Quand quelqu’un dit que les jeux vidéo ne sont pas bons pour les jeunes, souvenez-vous toujours qu’on a dit la même chose du rock. Gentleman. Il a été fait chevalier en France en 2006. Il est le premier concepteur de jeux à recevoir un tel honneur et vous devriez l’appeler Sir Sigeru Miyamoto. Prix ​​Prince des Asturies. La troisième fois était le charme. Il l’a pris en 2012 après avoir séjourné aux portes en 2011 (Royal Society) et 2010 (Zygmunt Bauman et Alain Touraine). Faux japonais. Il s’est toujours senti plus connecté à la culture américaine qu’à la culture japonaise, ce pour quoi il s’excuse souvent. Ordre du mérite culturel. Cependant, en 2019, il a reçu la plus haute distinction au Japon dans le monde de la culture, étant le seul concepteur de jeux vidéo à l’avoir reçue. Loisirs rares. Son penchant pour mesurer des objets aléatoires et vérifier si son estimation était correcte est connu, ainsi que pour réorganiser l’aménagement de toute sa maison la nuit. Hommages. Le protagoniste de Daikatana porte le nom de Hiro Miyamoto et il n’est pas le seul. Par exemple, le rival Pokémon d’Ash s’appelle Shigeru au Japon (et Gary dans le reste du monde). Un clin d’oeil du créateur de Pokémon, son disciple. Influenceur. Choisi par le magazine TIME comme l’une des 100 personnes les plus influentes au monde en 2007 et 2008. Personne n’a vendu plus. La saga Mario est la plus vendue de l’histoire du secteur devant Tetris, Pokémon, Call of Duty et GTA. Vos bêta-testeurs. Il teste toujours ses jeux et ses idées avec ses amis et sa famille. Son but est que ses créations impressionnent sa femme. Gameplay, contre tout et contre tout le monde. Principal partisan du fait que le gameplay compte plus que les graphismes et l’histoire. Pas de tristesse. Il pense que « les émotions complexes sont difficiles à gérer dans les médias interactifs » et c’est pourquoi il préfère créer des jeux sans drame ni tragédie. Il n’est pas fan des RPG. Il en est venu à déclarer qu’il ne s’intéresse pas aux « jeux qui se décident par les statistiques et les chiffres ». Les astérisques du genre. Pas encore adepte des jeux de rôle, il a partagé son admiration pour Dragon Quest, Final Fantasy ou la saga Mother. Enfin cinéaste. Il est producteur du film Mario qui sortira en 2023. Combien vaut Miyamoto ? La fortune et la valeur du promoteur sont estimées à 40 millions. Votre Mario préféré. SuperMario World. Ne jamais douter. Son dernier poste de réalisateur. Je signe en tant que superviseur dans lesdites tâches dans les aventures Star Fox de 2016. Il n’aime pas son surnom. Lorsqu’on l’appelle « le Spielberg des jeux vidéo », il défend toujours que ce surnom « part du postulat erroné selon lequel les jeux vidéo sont inférieurs à l’industrie cinématographique ». Et maintenant quoi? Le projet actuel dans lequel il est le plus impliqué est Pikmin 4, avec lequel il travaille depuis 2017.

