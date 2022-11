Realme GT Neo 3 commence à recevoir la mise à jour officielle Android 13

La fête Android 13 a commencé il y a quelques semaines pour les téléphones non Pixel, et de plus en plus d’appareils rejoignent la fête chaque semaine. Certains téléphones Realme ont également reçu la mise à jour stable d’Android 13. Le Realme GT Neo 3 est désormais le dernier appareil de Realme à obtenir la mise à jour stable d’Android 13 basée sur realme UI 3. La mise à jour comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités, que vous pouvez lire ci-dessous dans cet article.

Realme GT Neo 3 a déjà passé les tests bêta fermé et bêta ouvert. Et enfin, après une courte attente, la mise à jour est disponible au public. Le téléphone a été lancé avec Android 12 vers la fin du premier trimestre de cette année. Et c’est donc la première mise à jour majeure pour l’appareil. N’oubliez pas que Realme UI 4 n’a pas encore été annoncé à l’échelle mondiale et que la mise à jour Android 13 est donc fournie avec Realme UI 3.

Realme GT Neo 3 reçoit la mise à jour Android 13 avec le numéro de build RMX3561_11.C.12 et la mise à jour pour Realme GT Neo 3 150W est livrée avec le numéro de build RMX3563_11.C.12. Comme d’habitude, votre téléphone doit être sur la dernière version stable (A.15 ou A.16) pour recevoir la mise à jour Android 13.

Comme mentionné précédemment, la mise à jour Android 13 apporte un tas de nouvelles fonctionnalités à Realme GT Neo 3. Elle est livrée avec des fonctionnalités telles que la conception Aquamorphic, de nouveaux et grands widgets, une connexion multi-écran améliorée, et plus encore. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous.

Journal des modifications Realme GT Neo 3 Android 13

Conception aquamorphique

Ajoute les couleurs du thème Aquamorphic Design pour un confort visuel amélioré.

Applique la philosophie Aquamorphic Design aux animations pour les rendre naturelles et vives.

Ajoute Shadow-Reflective Clock, avec une ombre simulant l’orientation du soleil et de la lune.

Ajoute un widget d’horloge mondiale sur l’écran d’accueil pour afficher l’heure dans différents fuseaux horaires.

Mises à niveau vers Quantum Animation Engine 4.0, avec une nouvelle fonction de reconnaissance du comportement, qui reconnaît les gestes complexes et fournit des interactions optimisées.

Optimise les couches d’interface utilisateur pour une expérience visuelle plus claire et plus nette.

Applique des mouvements physiques réels aux animations pour les rendre plus naturelles et intuitives.

Adapte les mises en page réactives pour s’adapter à différentes tailles d’écran afin d’améliorer la lisibilité.

Optimise la conception du widget pour rendre les informations plus faciles et plus rapides à trouver.

Optimise les polices pour une meilleure lisibilité.

Optimise les icônes système en utilisant le dernier schéma de couleurs pour rendre les icônes plus faciles à reconnaître.

Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en incorporant des éléments multiculturels et inclusifs.

Efficacité

Ajoute des dossiers volumineux à l’écran d’accueil. Vous pouvez maintenant ouvrir une application dans un dossier agrandi en un seul clic et tourner les pages du dossier d’un simple glissement.

Ajoute le contrôle de la lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides.

Ajoute plus d’outils de balisage pour l’édition de capture d’écran.

Ajoute la prise en charge de l’ajout de widgets à l’écran d’accueil, ce qui rend l’affichage des informations plus personnalisé.

Optimise l’étagère. Glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître Étagère par défaut • Vous pouvez rechercher du contenu en ligne et sur votre appareil.

Interconnexion transparente

Optimise la connexion multi-écran. Vous pouvez ouvrir plusieurs applications mobiles sur un PC connecté pour un multitâche efficace.

Personnalisation

Ajoute Bitmoji pour offrir plus d’animations Always-On Display.

Ajoute Omoji pour vous permettre de vous exprimer pleinement avec des avatars personnalisés.

Optimise l’affichage Insight Always-On, avec des paramètres d’affichage Always-On plus personnalisés disponibles.

Optimise l’affichage permanent de Portrait Silhouette, avec plus d’outils de dessin et de couleurs de ligne disponibles.

Sécurité et confidentialité

Ajoute une fonctionnalité de pixellisation automatique pour les captures d’écran de chat • Le système peut identifier et pixeliser automatiquement les images de profil et afficher les noms dans une capture d’écran de chat pour protéger votre vie privée.

Optimise le coffre-fort privé – La norme de cryptage avancée (AES) est utilisée pour crypter tous les fichiers pour une sécurité accrue des fichiers privés.

Santé & Bien-être numérique

Ajoute le confort des yeux dans Kid Space pour protéger la vision des enfants.

Optimisation des performances

Ajoute Dynamic Computing Engine pour améliorer la vitesse du système, la stabilité, la durée de vie de la batterie et l’expérience de l’application.

Expérience de jeu

Mises à niveau vers HyperBoost GPA 4.0 pour stabiliser la fréquence d’images et équilibrer les performances et la consommation d’énergie dans les scénarios clés.

La mise à jour Android 13 pour Realme GT Neo 3 est déployée par lots. Cela indique que vous pouvez obtenir la mise à jour en retard, alors assurez-vous de vérifier régulièrement la mise à jour. Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour dans les paramètres.

Si vous souhaitez revenir à Android 13 pour une raison quelconque, vous pouvez installer manuellement le fichier de rétrogradation via le mode de récupération.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger le téléphone à au moins 50 %.

