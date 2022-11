Comment télécharger Call of Duty: Warzone 2.0, le battle royale gratuit de la saga

Call of Duty: Warzone 2.0 commence son voyage sur le marché ce mercredi 16 novembre à partir de 19h00 (CET). Le battle royale évolue par rapport à la version originale avec une série d’améliorations à tous les niveaux. Non seulement on trouvera de nouvelles fonctionnalités à un niveau jouable, mais l’offre d’expériences est étendue avec un mode complémentaire : DMZ. Nous vous expliquons comment vous pouvez le télécharger et ce que vous devez garder à l’esprit.

Comment télécharger Call of Duty : Warzone 2.0

Nous devons souligner que Call of Duty: Warzone 2.0 est un jeu gratuit, c’est-à-dire que vous pouvez y accéder gratuitement sans restriction de contenu d’aucune sorte. À l’intérieur, vous trouverez des microtransactions skins facultatives, y compris la passe de combat dont on parle beaucoup. De nouvelles armes, listes de lecture et cartes ajoutées seront ajoutées sans frais supplémentaires. Plus précisément, les nouvelles armes apparaîtront soit dans le cadre de niveaux gratuits de la passe de combat, soit déverrouillées en complétant des défis.

Vous pourrez télécharger le jeu en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous avez acheté Call of Duty: Modern Warfare 2, le contenu Warzone 2.0 est déjà inclus dans vos fichiers. Parmi les packages qui font partie de l’installation, vous en trouverez un appelé « Warzone2 »; celui-là, vous devez l’avoir pour y jouer, car il sera lié à la livraison premium. Dans le cas où vous êtes un nouveau joueur, procédez à la recherche de Warzone 2.0 dans la boutique numérique de votre plateforme. Il faudra environ 120 Go d’espace libre sur votre disque dur.

Voici les liens de téléchargement :

Chez Netcost, nous vous avons offert une couverture complète des étapes que vous devez prendre en compte lorsque vous vous lancez dans la bataille royale, telles que son heure de début, les exigences sur PC, tous les détails de DMZ et comment le système de progression qui fera ses débuts le pass fonctionnera.

Source : Blog Call of Duty