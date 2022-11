OnePlus 8, 8 Pro et 8T reçoivent désormais la mise à jour stable d’Android 13

Au début de ce mois, OnePlus a publié la mise à jour stable OxygenOS 13 centrée sur Android 13 pour les téléphones de la série OnePlus 9, y compris le OnePlus 9RT. Maintenant, la nouvelle est que les téléphones de la série OnePlus 8, qui incluent les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8T, ont commencé à recevoir la mise à niveau stable d’Android 13. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Android 13 pour la série OnePlus 8.

Si vous possédez le téléphone de la série OnePlus 8, vous savez peut-être que, généralement, OnePlus a confirmé les déploiements de mise à jour sur son forum communautaire. Mais au moment de la rédaction de cet article, la société ne l’a pas confirmé officiellement, à la place, il y a des utilisateurs aurait reçu la nouvelle mise à jour avec un tas de nouvelles fonctionnalités. Selon les détails partagés par les utilisateurs, la mise à jour est en cours avec F.13 numéro de build pour les trois modèles.

OnePlus déploie largement cette version et la mise à niveau est déjà disponible pour les utilisateurs en Amérique du Nord, en Europe et en Inde. Où que vous viviez, vous pouvez désormais mettre à niveau votre téléphone vers la nouvelle mise à jour OxygenOS 13. Comme il s’agit d’une mise à jour logicielle majeure, elle nécessite une grande quantité de données pour le téléchargement, selon les détails partagés par les utilisateurs, la mise à jour pèse entre 4,5 Go et 5 Go. Voici un partage de capture d’écrand par l’utilisateur OnePlus 8T, recevant la mise à jour stable d’Android 13.

Parlant des fonctionnalités, le journal des modifications n’est pas disponible pour nous. Mais la mise à jour apportera une pile de nouvelles fonctionnalités au smartphone, la liste des fonctionnalités comprend des éléments de conception Aquamorphic pour le système d’exploitation, un nouveau widget d’horloge mondiale pour l’écran d’accueil, une mise à niveau Quantum Animation Engine 4.0, la possibilité de créer de grands dossiers sur la maison écran, optimisation du contrôle de la lecture multimédia dans les paramètres rapides, nouveaux outils de balisage pour l’édition de captures d’écran, boîte à outils de la barre latérale pour la gestion des applications de fenêtre flottante, un certain nombre d’optimisations pour l’affichage Always-On, HyperBoost GPA 4.0 pour de meilleures performances de jeu, et plus encore.

Que vous possédiez le OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro ou le OnePlus 8T, vous pouvez accéder aux paramètres de mises à jour logicielles et vérifier si une nouvelle mise à jour est disponible ou non. Si la mise à jour n’est pas encore disponible, vous pouvez attendre quelques jours. OnePlus publie généralement les mises à niveau majeures de manière échelonnée.

Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre à niveau votre téléphone manuellement à l’aide du Application de mise à jour OnePlus, puis chargez-le à l’aide de la méthode de mise à niveau locale. Avant la mise à niveau, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes. Assurez-vous également de charger votre smartphone à au moins 30 %.

