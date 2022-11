OnePlus 9R et OnePlus 10R reçoivent Android 13 stable avec la mise à jour OxygenOS 13

Avec Android 13 déjà annoncé, les fabricants d’appareils se précipitent pour mettre à jour leurs appareils phares et de milieu de gamme. Lorsqu’il s’agit de publier des mises à jour du firmware, OnePlus n’est pas en reste. Alors que leurs modèles phares ont déjà reçu la mise à jour OxygenOS 13 basée sur Android 13, ses mid-rangers reçoivent désormais la mise à jour stable d’Android 13. Les prochains en ligne pour la mise à jour sont le OnePlus 9R et le OnePlus 10R.

Les utilisateurs sur le Forum One Plus ont signalé qu’ils recevaient immédiatement des mises à jour stables sur leurs appareils. C’est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de OnePlus 9R et 10R. Le micrologiciel de mise à jour stable pour le OnePlus 9R est LE2101_11_F.16 et pour le OnePlus 10R, il s’agit de CPH2423_11_C.14. La taille du micrologiciel pour les deux appareils est supérieure à 4,6 Go.

Le nouvel Android 13 avec OxygenOS 13 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications à l’appareil. Android 13 avec OxygenOS 13 apporte le nouveau design Aquamorphic aux OnePlus 9R et OnePlus 10R. Vous pouvez facilement ajuster les couleurs du thème grâce à Android 13. La mise à jour apporte également de nouvelles animations, de nouvelles dispositions de fenêtres, ainsi que des styles de police améliorés pour une meilleure lisibilité. Des améliorations ont également été apportées aux fonctionnalités de confidentialité et de sécurité des deux appareils.

Pour que la mise à jour soit téléchargée et installée avec succès sur votre OnePlus 9R et OnePlus 10R, assurez-vous que vous disposez d’environ 6 à 8 Go de stockage interne gratuit et que la batterie de votre téléphone est à environ 50 % ou plus. La mise à jour sera déployée sur les appareils de manière échelonnée. Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour sur votre appareil en lançant l’application Paramètres et en sélectionnant Mises à jour logicielles. Assurez-vous d’être connecté à un réseau Wi-Fi stable lorsque vous téléchargez la mise à jour.

Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre à niveau votre téléphone manuellement à l’aide du Application de mise à jour OnePlus, puis chargez-le à l’aide de la méthode de mise à niveau locale. Avant la mise à niveau, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes. Assurez-vous également de charger votre smartphone à au moins 30 %.

Êtes-vous quelqu’un qui utilise les OnePlus 9R et OnePlus 10R ? Si oui, avez-vous reçu la mise à jour ? Quelles sont les fonctionnalités intéressantes que vous avez aimées dans la mise à jour et quelles sont les choses que vous souhaitiez voir améliorées avec la nouvelle mise à jour Android 13 avec OxygenOS 13 ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Articles Liés: