Apple envoie la troisième version bêta de watchOS 9.2 aux développeurs

Le mois dernier, Apple a commencé à tester la version bêta de watchOS 9.2 sur l’Apple Watch. La société avait déjà publié deux versions bêta pour les bêta-testeurs publics et les développeurs. Aujourd’hui, Apple a publié la troisième version bêta de la prochaine mise à jour de watchOS 9.2. De toute évidence, la mise à jour apportera de nouvelles fonctionnalités et des modifications à la montre. Lisez la suite pour en savoir plus sur la troisième version bêta de watchOS 9.2.

Apple pousse la troisième version bêta avec un numéro de build 20S5348d et pèse autour. La version bêta incrémentielle pèse 234 Mo, oui, elle est plus petite que la deuxième version bêta. Si vous êtes développeur, vous pouvez librement mettre à niveau votre Apple Watch vers la dernière version bêta de watchOS 9.2. Il sera également disponible pour les bêta-testeurs publics d’ici peu. Pour des raisons de compatibilité, la version bêta incrémentielle est disponible pour Apple Watch Series 4 ou les modèles plus récents.

Au moment de la rédaction de cet article, nous ne sommes pas au courant des changements apportés à watchOS 9.2. Selon la page de produit Apple Watch Ultra mise à jour, nous pouvons nous attendre à ce que la fonction de détection de piste soit fournie avec watchOS 9.2 ou qu’elle puisse être publiée avec watchOS 9.3. En dehors de cela, les propriétaires d’Apple Watch peuvent également s’attendre à une fonctionnalité d’itinérance internationale fournie avec watchOS 9.2.

Apple n’a pas partagé les notes de publication avec les versions bêta, donc aucun des changements mentionnés ci-dessus n’est encore officiellement confirmé, mais devrait être publié prochainement.

Apple publie une nouvelle version bêta d’iOS, c’est-à-dire iOS 16.2 bêta 3, donc, si votre iPhone fonctionne sur la dernière version bêta, vous pouvez facilement mettre à jour votre Apple Watch vers la troisième version bêta de watchOS 9.2. Voici comment vous pouvez mettre à jour votre montre vers la nouvelle version.

Au début, vous devez vous connecter au programme pour développeurs Apple site Internet. Ensuite, dirigez-vous vers les téléchargements. Appuyez sur la troisième version bêta de watchOS 9.2 disponible dans les téléchargements en vedette. Appuyez ensuite sur le bouton de téléchargement. Installez maintenant le troisième profil bêta de watchOS 9.2 sur votre iPhone, puis autorisez le profil en accédant à Paramètres> Général> Profils. Redémarrez maintenant votre iPhone.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et connectée à un réseau Wi-Fi. Après avoir installé le profil bêta, ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone, accédez à Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer, puis installez le nouveau logiciel.

Maintenant, la troisième mise à jour bêta de watchOS 9.2 va être téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Et une fois le processus d’installation terminé, votre montre redémarrera. Une fois que tout est fait, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

