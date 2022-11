Les tests AirPods Pro 2 révèlent une amélioration significative de la latence Bluetooth

Les AirPods Pro 2 contiennent un certain nombre d’améliorations par rapport à leurs prédécesseurs, dont beaucoup sont rendues possibles par la nouvelle puce H2 à l’intérieur. De nouveaux tests effectués par Stephen Coyle, musicien et développeur de logiciels, révèlent un autre avantage caché des nouveaux AirPods Pro 2 et de la puce H2 : des améliorations significatives de la latence.

L’un des inconvénients du Bluetooth (et des technologies sans fil en général) a toujours été la latence. Il s’agit du temps entre le moment où un son se produit sur votre appareil et le moment où ce son est ensuite lu via vos AirPods. Ce n’est pas un problème pour des choses comme la lecture vidéo, où la vidéo peut être légèrement retardée afin de s’assurer que l’audio est correctement aligné.

Là où la latence devient un problème, cependant, c’est avec ce que Coyle a précédemment qualifié de sons «imprévisibles», comme les notifications, les effets sonores, les clics de clavier, l’édition audio, etc.

Les AirPods Pro d’origine offraient une amélioration significative des performances de latence par rapport aux AirPods d’origine. Les AirPods Pro 2 de dernière génération vont encore plus loin. La méthodologie de test utilisée par Coyle comprend les éléments suivants :

J’ai gardé la plupart du temps la même méthodologie de test qu’avant ; Je connecte des AirPods à un iPad Pro et j’appuie sur l’écran avec un crayon Apple. J’utilise un enregistreur audio pour capturer le son des tapotements physiques et l’audio résultant, puis je mesure le temps entre ces sons. Une différence par rapport aux tests précédents est que j’ai décidé de mesurer uniquement la latence des clics du clavier.

Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez suivre les progrès réalisés par Apple dans l’amélioration de la latence des AirPod au cours des dernières années. Selon Coyle, les AirPods Pro 2 « fonctionnent environ 40 ms mieux que leurs prédécesseurs, avec une latence moyenne de 126 ms par rapport aux 167 ms de l’original ».

Il continue:

Un point peut-être plus intéressant à noter est que les AirPods Pro de deuxième génération ne fonctionnent que 43 ms moins bien que les haut-parleurs intégrés (à 83 ms). Cela suggère que jusqu’à les deux tiers du temps entre toucher l’écran et entendre un bruit se produit avant que les données Bluetooth ne quittent l’appareil.

En fin de compte, Coyle conclut qu’il croit toujours qu’il y a « trop ​​​​de latence pour que le retour audio se sente vif et réactif » avec AirPods Pro 2. Mais cela dit, il est possible que d’autres améliorations puissent être apportées du côté de l’appareil plutôt que de AirPods eux-mêmes.

Vous pouvez voir tous les détails des tests de Coyle sur son site Web.

