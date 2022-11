Stream Deck + est le nouveau d’elgato qui ressemble à un mixeur

Un Stream Deck sous stéroïdes

Ce nouveau modèle conserve l’essence des contrôleurs Stream Deck habituels, mais comme vous pouvez le constater rapidement, il est esthétiquement plus impressionnant, grâce à ces 4 contrôleurs analogiques qui donnent une sensation de finition plus professionnelle. Sur ces boutons analogiques, nous trouverons un écran tactile allongé où nous verrons plus de commandes et d’icônes qui représenteront la fonction appliquée sur chaque cadran.

Surtout, un total de 8 boutons programmables pour effectuer des fonctions d’accès direct comme c’était déjà le cas dans les versions précédentes de la marque, pouvant créer des icônes personnalisées et animées qui apparaîtront sur les minuscules écrans LCD placés sous chaque touche éclairée .

Au niveau dimension, il est beaucoup plus grand que le Stream Deck traditionnel (on ne parle pas du modèle XL), et bien que vous puissiez les combiner, ensemble ils ressembleront au petit frère et au grand frère. Quoi qu’il en soit, son aspect esthétique est fantastique et la finition des commandes continue de maintenir le niveau de détail de l’entreprise, comme nous l’avons vu dans d’autres produits qui composent son catalogue.

Qui a besoin de cet accessoire ?

Les nouveaux pilotes analogiques ont beaucoup de sens si vous traitez particulièrement avec un certain nombre de sources audio différentes. Grâce à ce panneau avant, nous pourrons régler le gain du microphone, le volume de la sortie audio du casque ou le volume de la diffusion et même contrôler l’intensité de la lumière qui éclaire la scène. Il peut s’agir d’ajustements qui ne sont pas nécessaires pour tout le monde, ou certains utilisateurs peuvent même préférer appuyer sur un bouton pour activer la fonction immédiatement et ne pas être conscients d’un contrôle aussi précis.

Compte tenu de ces aspects, le nouveau Stream Deck+ ressemble à un autre accessoire indispensable pour de nombreux streamers.

Combien y a-t-il de Stream Decks ?

Avec ce lancement, elgato a déjà un total de 5 modèles différents de Stream Deck dans son catalogue, ce Stream Deck+ étant le plus frappant de tous en raison de la différence esthétique qu’il présente par rapport aux autres. La liste des modèles disponibles aujourd’hui est la suivante :

Stream Deck 15 touches MK1

Stream Deck MK2 à 15 touches

Stream Deck XL (32 touches)

Stream Deck Mini (6 touches)

Plate-forme de flux +

Comme pour toutes les cartes de capture elgato, avec le déploiement de toute la famille, les options disponibles couvrent déjà toutes sortes de besoins. Ceux qui recherchent l’option la plus simple et la plus économique peuvent opter pour le Stream Deck mini, qui monte de catégorie avec ses grandes sœurs. Le nouveau Stream Deck+ pourrait répondre aux besoins des utilisateurs qui travaillent dans la production vidéo et la production musicale avec ces paramètres analogiques qui permettent de contrôler plus précisément différentes valeurs.