Le plus grand satellite de communications commerciales de tous les temps s’étend sur 693 pieds carrés

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? AST SpaceMobile a franchi une étape cruciale dans le test de son réseau mobile à large bande basé dans l’espace. En septembre dernier, le concepteur et fabricant de satellites basé au Texas a lancé son satellite de test BlueWalker 3 (BW3) en orbite. Cette semaine, l’équipe a déployé avec succès le réseau de communication du satellite.

Selon AST SpaceMobile, BW3 est le plus grand réseau de communications commerciales jamais déployé en orbite terrestre basse. Entièrement déployé, il s’étend sur 693 pieds carrés et devrait avoir un champ de vision de plus de 300 000 miles carrés de la surface de la Terre. Le satellite fait le tour de notre planète environ toutes les 90 minutes.

Les cellules solaires à l’arrière du panneau collecteront l’énergie et du côté opposé, de petites antennes forment un réseau phasé pour créer des faisceaux de communication étroits. La société a déclaré que ces faisceaux sont un moyen efficace de pousser un signal fort loin, comme de l’espace vers la Terre. Il serait également capable « d’entendre » de faibles signaux de téléphone portable à des centaines de kilomètres de distance.

AST SpaceMobile a été fondée en 2017 et est devenue publique à l’été 2021. La société a constitué un portefeuille de plus de 2 400 revendications de brevet et en instance de brevet pour prendre en charge son réseau mobile spatial. BW3 est conçu pour communiquer directement avec les téléphones mobiles ordinaires via des fréquences standard 3GPP à des vitesses 5G.

La startup vise à effectuer des tests directs sur les téléphones portables sur les six continents habités et prétend avoir conclu des accords et des ententes avec plus de 25 opérateurs de réseaux mobiles, dont Vodafone et Orange.

« Le déploiement réussi de BlueWalker 3 est une avancée majeure pour notre technologie brevetée à large bande mobile basée dans l’espace et ouvre la voie à la production continue de nos satellites BlueBird », a déclaré Abel Avellan, président-directeur général d’AST SpaceMobile.

Les BlueBirds sont des versions encore plus grandes de BW3 qui sont en cours de développement. À terme, 168 d’entre eux créeront une constellation pour couvrir la planète de connectivité.

Les actions d’AST SpaceMobile se négocient en baisse de plus de 4% au moment de la rédaction des nouvelles.

AST SpaceMobile n’est qu’une des nombreuses entreprises qui s’efforcent de créer des systèmes de communication spatiaux pour les consommateurs grand public. Les offres sont attrayantes sur le papier, mais tout le monde n’est pas ravi de la perspective de joncher davantage l’orbite terrestre de débris spatiaux. L’année dernière, Steve Wozniak et Alex Fielding ont lancé Privateer Space pour aider à résoudre le problème croissant.