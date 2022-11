Regardez, téléchargez, modifiez des vidéos TikTok directement depuis le navigateur Opera

Naviguez plus rapidement : nous utilisons beaucoup moins de capacité de traitement que les autres navigateurs et avons un bloqueur de publicités intégré qui aide à charger les pages Web plus rapidement.

La page de démarrage des raccourcis populaires d’Opera a été actualisée pour rendre l’exploration du contenu Web plus facile et plus intelligente. Les raccourcis de numérotation abrégée peuvent désormais être regroupés dans des dossiers et facilement filtrés. Faites glisser et déposez une entrée de numérotation rapide au-dessus d’une autre pour créer un dossier, ou utilisez le nouveau champ de recherche de numérotation rapide pour découvrir la puissance des entrées de numérotation rapide visuelles combinées à la flexibilité et à l’organisation d’un dossier de signets classique.

Combien de versions d’Opera existe-t-il ?

Pour les utilisateurs de bureau, il existe trois versions principales d’Opera. La version grand public d’Opera, qui possède diverses fonctionnalités de confidentialité, notamment un VPN intégré. Opera GX conçu pour les joueurs avec intégration à des services comme Twitch. Et Opera Crypto pour l’utilisateur crypto Web3.

Comment activer le VPN Opera ?

Pour activer le VPN intégré à Opera, ouvrez l’onglet Paramètres et accédez aux paramètres avancés, où vous trouverez l’option VPN. Une fois activé, un badge VPN apparaîtra à gauche de la barre d’adresse. En appuyant sur ce bouton VPN, vous verrez une liste déroulante des emplacements et un compteur de données.

Opera est-il un navigateur chinois ?

L’opéra a ses racines en Norvège où il a été développé par Jon Stephenson von Tetzchner et Geir Ivarsøy. Opera a son siège social à Oslo, en Norvège, mais il a été acquis en 2016 par un groupe d’investissement chinois et est devenu une société multinationale avec des bureaux dans plusieurs autres pays.

Fonctionnalités

Découvrir

Obtenez de nouveaux contenus chauds, sans navigation nécessaire. La nouvelle fonctionnalité Découvrir vous permet de vous détendre et de vous nourrir de nouveaux articles de votre pays, ou de la région dont vous souhaitez vous inspirer, directement dans votre navigateur – le tout au même endroit. Sélectionnez et choisissez votre catégorie : actualités, alimentation, technologie ou tout autre sujet qui vous intéresse davantage. Opera vous propose une sélection de sources mondiales et régionales pertinentes pour découvrir plus facilement le contenu Web.

Planque

Imaginez qu’après des heures de shopping dans votre centre commercial pour de nouvelles chaussures, vous trouviez une seule étagère avec toutes les paires que vous avez essayées jusqu’à présent, afin que vous puissiez vous asseoir, comparer et choisir le gagnant. C’est ce que la nouvelle fonctionnalité Stash d’Opera fait pour vous avec les sites Web. Appuyez simplement sur l’icône en forme de cœur dans la barre d’adresse pour collecter les sites Web que vous souhaitez comparer facilement lors de vos achats, ou pour garder vos recherches de voyage sur les hôtels, les sites et les vols à portée de main. Scannez votre Stash en prévisualisant la page redimensionnable, ou recherchez ce que vous avez enregistré, avec des mots-clés.

Chercher

Désormais, vous pouvez effectuer une recherche directement à partir de la nouvelle barre d’adresse et de recherche combinée. Commencez simplement à taper une adresse de page Web pour accéder directement à votre site préféré, ou entrez un terme de recherche et choisissez l’un des moteurs de recherche pour rechercher des sites Web suggérés.

Nouveau look

Reposez vos yeux sur la nouvelle interface utilisateur raffinée. Il est moderne, élégant, profondément intégré à la plate-forme et construit à partir de zéro. Naviguez plus facilement avec de nouvelles icônes élégantes, une barre d’onglets et plus encore.

Échange de moteur

Opera pour ordinateur n’a pas seulement été repensé ; il est également complètement repensé sous le capot. Avec le moteur Chromium, les utilisateurs bénéficient d’un navigateur conforme aux normes et performant. Le mode Off-Road d’Opera, anciennement appelé Opera Turbo, prend désormais en charge le protocole SPDY et permet de charger les pages Web plus rapidement, même dans les conditions de réseau les plus difficiles.

Tab Snoozing pour économiser de la mémoire

Tab Snoozing a été ajouté et est activé par défaut. Cela indique que les onglets que vous n’utilisez pas activement s’arrêteront afin de ne pas utiliser la mémoire de votre ordinateur. Chaque onglet redeviendra actif lorsque vous y reviendrez. Cette fonctionnalité peut être désactivée dans Paramètres > Interface utilisateur.

Easy Files présente plus de fichiers

La fonction Easy Files vous permet de joindre des fichiers sans fouiller dans les dossiers. Lorsque vous joignez un fichier à un e-mail ou n’importe où en ligne, la fenêtre contextuelle Easy Files affiche vos fichiers les plus récemment téléchargés. L’affichage visuel des fichiers permet de voir et de cliquer rapidement et facilement sur ce que vous voulez.

Auparavant, Easy Files affichait vos trois fichiers les plus récents, mais avec cette mise à jour, vous pouvez désormais voir tous vos fichiers téléchargés. Utilisez simplement les boutons de défilement pour les parcourir.

Commentaires sur les fichiers faciles

Depuis que nous avons ajouté la fonctionnalité Easy Files pour la première fois à notre navigateur, vous nous avez envoyé de nombreuses suggestions utiles par e-mail et sur les forums Opera. Donc, pour aider à améliorer encore cette fonctionnalité, nous avons ajouté une fenêtre contextuelle de commentaires à Easy Files.

Cliquez simplement sur le petit visage souriant lorsque vous utilisez Easy Files. Dans la fenêtre contextuelle, vous pourrez évaluer la fonctionnalité et laisser vos commentaires ou suggestions. Nous apprécions les commentaires, qui nous aident à améliorer nos produits pour vous.

Les onglets de recherche sont plus organisés

Les onglets de recherche sont une liste de vos onglets, ouverts et récemment fermés. Il vous aide à trouver un onglet spécifique en tapant des mots-clés. Cliquez sur l’icône de la loupe en haut à droite ou appuyez sur Ctrl+Espace, puis commencez à saisir un mot-clé pour identifier l’onglet. La liste se met à jour et réduit vos options au fur et à mesure que vous tapez.

Socket en charge macOS

Lorsque vous achetez un nouveau Mac brillant, l’une de vos principales priorités est la vitesse : vous voulez qu’il charge et exécute les applications aussi facilement que possible, et vous voulez être impressionné par la fluidité de l’expérience. Tout en vous émerveillant devant votre écran plus net que jamais, vous souhaitez également naviguer sur le Web avec fraîcheur et rapidité inspirées par votre tout nouveau Mac. Apple veut que vous soyez heureux, tout comme Opera, c’est pourquoi nous avons rendu votre navigation sur Mac avec M1 encore plus rapide.

Opera prend en charge nativement la nouvelle gamme de processeurs Apple M1. Avec la transition d’Intel aux puces Apple Silicon, Apple est en mesure de mieux contrôler les performances du hardware Mac et des logiciels qui s’exécutent sur macOS.

Comme Apple, l’objectif d’Opera est de rendre votre expérience en ligne aussi fluide que possible. Avec cette dernière version, Opera s’exécute 2 fois plus vite que la version précédente de notre navigateur. Cela indique un accès plus rapide à vos sites Web préférés et une transition plus rapide vers les fonctionnalités intégrées d’Opera telles que WhatsApp, Telegram, Twitter et Instagram, le tout soigneusement intégré dans la barre latérale.

Accès facilité à la fonction Player, Flow et Crypto Wallet

En parlant de vitesse, Opera vous permet désormais de définir vos propres raccourcis clavier pour accéder rapidement à la fonction Flow, qui connecte le navigateur de votre ordinateur à Opera sur iOS et Android. Cette connexion est une conversation cryptée de bout en bout avec tous vos appareils pour envoyer des notes, des images, des liens, des fichiers – toutes les choses que vous ne voulez pas manquer. Vous pouvez également créer des raccourcis vers le portefeuille Crypto intégré d’Opera, ainsi que la fonction Player – une passerelle vers tous vos favoris sur Apple Music, Spotify et YouTube Music.

Pour définir des raccourcis clavier personnalisés pour vos fonctionnalités préférées :

Cliquez sur l’icône à trois points en bas de votre barre latérale

Cliquez sur l’icône à trois points à côté de la fonctionnalité et sélectionnez Configurer les raccourcis

Tapez votre raccourci personnalisé à côté de la fonctionnalité

Quoi de neuf

Êtes-vous aussi des TikTokers ? Êtes-vous comme deux des trois répondants à notre enquête qui souhaitent que TikTok soit intégré à la barre latérale du navigateur Opera, tout comme Instagram, Twitter ou WhatsApp ? Eh bien, n’en voulez plus! Nous sommes allés de l’avant et avons intégré l’application directement dans notre navigateur phare à la suite des résultats de notre enquête auprès des utilisateurs, qui a montré que 65 % des personnes qui utilisent TikTok dans la tranche d’âge 18-35 ans aimeraient également l’utiliser dans leur navigateur de bureau. .

Les gens aiment TikTok pour de nombreuses raisons. Du point de vue du divertissement, c’est difficile à égaler – tellement de contenu tout le temps ! Mais nous savons que vous appréciez également TikTok pour d’autres utilisations, notamment suivre l’actualité, rester au courant des tendances émergentes et regarder des tutoriels ou des conférences.

Beaucoup de cela est facilement accompli avec votre smartphone, lors de vos déplacements – mais pas tout ! Que se passe-t-il si vous essayez une nouvelle recette et que vous avez besoin de vos mains libres pour cuisiner – et pour ne pas, surtout, mettre vos doigts gras partout dans le téléphone lui-même ? Avec une configuration mobile uniquement de TikTok, cette situation a « lâché le téléphone » écrit partout. Peut-être regardez-vous un correspondant livrer sa mise à jour sur les dernières nouvelles – quelque chose que vous préféreriez voir sur un écran plus grand lorsque vous effectuez plusieurs tâches à votre bureau ? Ou peut-être que vous êtes juste au lit en train de regarder des vidéos amusantes, mais pour la vie de vous, vous ne voulez tout simplement pas avoir à tenir ce téléphone plus longtemps. Eh bien, la version d’aujourd’hui fait d’Opera le seul navigateur à offrir un moyen de profiter de TikTok sans ouvrir une application distincte ni avoir à rechercher dans les onglets.

Alors maintenant, vous pouvez profiter de vos vidéos préférées avec l’avantage d’un grand écran, les mains libres pour faire ce que vous voulez. Mais il y a encore plus de raisons pour lesquelles vous pourriez sauter pour démarrer TikToking sur votre bureau. Si vous êtes un créateur de contenu, par exemple, vous pouvez télécharger vos vidéos sur TikTok directement depuis le navigateur, ce qui vous permet de les éditer sur un écran plus grand avant de les télécharger. Ou, si vous voulez faire du travail ou naviguer sur le Web sans distraction, vous pouvez choisir quand vous sautez dans « Pour votre flux » avec un plus grand contrôle. En accédant à TikTok via le bureau Opera, vous ne partagez pas plus de données que ce que vous feriez avec un site Web, et vous pouvez toujours activer notre bloqueur de publicités ou notre VPN intégré gratuit ainsi que le VPN PRO à l’échelle de l’appareil.

Comment activer la fonctionnalité TikTok dans le navigateur Opera ?

Si vous utilisez déjà le navigateur Opera, vous pouvez activer TikTok en cliquant sur les trois points en bas de la barre latérale Opera et en l’activant dans la section Messagers de la barre latérale. Si vous n’êtes pas un utilisateur d’Opera, nous espérons vous avoir convaincu à présent que vous devriez le devenir. Allez télécharger le navigateur Opera ! Une fois que vous avez terminé cette étape simple, tout est fait : vous pouvez commencer à profiter de votre contenu TikTok préféré à partir de là dans Opera.