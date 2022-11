Meross lance l’une des premières prises intelligentes Matter réellement disponible à l’achat

La nouvelle norme de maison intelligente Matter a été lancée aux fabricants d’appareils en octobre, et plus de détails ont été partagés avec les consommateurs il y a deux semaines. Maintenant, le populaire fabricant d’accessoires pour la maison intelligente Meross a dévoilé l’un des premiers appareils Matter que vous commandez réellement, une nouvelle prise intelligente Wi-Fi qui fonctionne avec Matter dès la sortie de la boîte…

La nouvelle prise intelligente Wi-Fi de Meross est l’un des premiers accessoires pour la maison intelligente que vous pouvez commander et qui est spécialement conçu pour fonctionner avec Matter, comme l’a souligné Le bord. Il y a même un logo Matter fantaisie sur le devant pour que vous puissiez le distinguer des autres produits de maison intelligente non Matter que vous pourriez déjà avoir.

Certains fabricants d’appareils domestiques intelligents prévoient de mettre à jour les appareils existants avec la prise en charge de Matter avec des mises à jour logicielles, mais ces mises à jour n’ont pas encore commencé à être déployées à grande échelle. Eve, par exemple, commencera à déployer les mises à jour du logiciel Matter en décembre. Eve rendra ensuite les produits certifiés Matter disponibles dans le commerce de détail au premier trimestre 2023.

Dans l’état actuel des choses, l’application Home d’Apple et Samsung SmartThings sont les deux principales plates-formes prenant en charge les accessoires Matter. La prise en charge d’autres plates-formes est attendue au cours des prochains mois, Amazon promettant des mises à jour commençant plus tard cette année.

Vous pouvez commander la nouvelle prise intelligente Meross Wi-Fi avec le support Matter à partir d’aujourd’hui. L’accessoire coûtera 50 $ pour deux prises, mais la société offre une remise de 50 % aux premiers utilisateurs. Cela indique que vous pouvez obtenir deux prises intelligentes certifiées Matter pour seulement 25 $. Les premières commandes commenceront à être expédiées le 31 décembre.

La portée de Matter étant encore relativement limitée, le plus grand avantage de l’achat d’un appareil avec un support prêt à l’emploi est la longévité. À mesure que de plus en plus de plates-formes commenceront à prendre en charge Matter, vous saurez qu’un produit certifié pour la norme sera également pris en charge par ces plates-formes.

Plus de 280 entreprises sont membres du groupe Matter, y compris de grands noms comme Apple, Amazon et Google. La version initiale de Matter prendra en charge un certain nombre des catégories les plus courantes d’accessoires pour la maison intelligente : éclairage et électricité, commandes CVC, revêtements de fenêtre et stores, capteurs de sûreté et de sécurité, serrures de porte, appareils multimédias, y compris les téléviseurs, contrôleurs en tant qu’appareils et applications. , et ponts.

La norme Matter pourrait être un atout majeur pour l’adoption et la popularité de la maison intelligente. Cela fonctionne en donnant aux accessoires des capacités multiplateformes sans presque autant de frais généraux qu’auparavant. Que ce soit ou non le cas reste à voir, mais nous en apprendrons plus au cours des prochains mois.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :