CoD Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 lanceront un nouveau système de progression dans leur Battle Pass

Call of Duty: Warzone 2.0 et Modern Warfare lancent leur saison 1 le 16 novembre. Le support post-lancement commencera officiellement, ce qui ajoutera de nouveaux éléments skins et jouables sans frais supplémentaires. Parmi eux on verra le retour du battle pass, qui proposera un système de progression inédit dans la saga : le déblocage linéaire niveau par niveau est terminé.

Comment fonctionne le nouveau système de progression des Battle Pass de Call of Duty: Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 ?

Les informations proviennent du compte officiel de Call of Duty en Australie, qui a publié à l’avance la bande-annonce du Battle Pass. Dans ce document, la société montre comment fonctionne le nouveau système de progression et comment vous débloquerez les récompenses. En jouant, vous gagnerez des jetons de déverrouillage que vous pourrez investir dans la carte déroulante Battle Pass.

Une fois que vous entrez dans son menu, vous verrez que les récompenses du Battle Pass sont divisées en plusieurs secteurs. Chaque secteur comprend jusqu’à cinq récompenses ; en dépensant un jeton de déverrouillage, vous en obtiendrez un à l’intérieur. Lorsque vous en aurez quatre, vous recevrez la récompense finale de ce secteur, ce qui libérera le territoire pour pouvoir circuler vers le prochain secteur annexé.

Nous vous donnons plusieurs exemples. Pour obtenir le nouveau skin de Roze, situé dans le secteur A18, vous devez compléter les secteurs suivants : A1, A3, A5, A9, A12, A15 et enfin A18. Si vous préférez, vous pouvez emprunter un autre itinéraire : A1, A3, A5, A9, A8, A11, A14 et A18. Comme vous pouvez le voir, c’est à vous de choisir le chemin vers les récompenses que vous cherchez à atteindre.

100 récompenses vous attendent dans lesquelles vous pourrez obtenir, entre autres, jusqu’à 1400 points COD, de quoi pouvoir acheter le prochain Battle Pass sans frais supplémentaires. Cela indique que si vous terminez une passe de combat que vous avez achetée avec de l’argent réel, vous pourrez obtenir la suivante avec les avantages de la précédente.

Rappelons que la saison 1 de Call of Duty : Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 débutera le 16 novembre à 19h00 (CET). Dans ce lien, vous trouverez l’heure en fonction de votre emplacement.

Source: CharlieIntel