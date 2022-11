Les processeurs Zen 4 X3D peuvent être limités aux Ryzen 5 et 7, pas de processeurs Meteor Lake en 2023

Pourquoi c’est important : Alors que 2022 touche à sa fin et que les fabricants proposent de nouveaux produits, les fans de technologie commencent à se tourner vers 2023. Malheureusement, il semble que l’année prochaine pourrait être décevante pour de nombreux passionnés de hardware, d’après les rumeurs d’ECSM_Official.

En septembre dernier, AMD a lancé son premier ensemble de processeurs pour la nouvelle plate-forme AM5 : les 7600X, 7700X, 7900X et 7950X. Les produits ont reçu de bonnes critiques dans l’ensemble, mais certains acheteurs ont estimé que les jetons restaient un peu sur la table. Cela a conduit un certain nombre de fans à décider d’attendre la sortie éventuelle des processeurs Ryzen 7000 X3D.

Le leaker notable ECSM_Official a récemment rapporté des informations concernant les prochaines versions d’AMD, y compris ces processeurs X3D. Malheureusement, le rêve d’avoir un 7950X3D ne se réalisera probablement pas, car AMD ne prévoit de proposer qu’un Ryzen 5 7600X3D et un Ryzen 7 7700X3D.

Ces deux nouveaux processeurs devraient être lancés vers mars ou avril 2023. Les puces seront accompagnées d’un troisième chipset de carte mère AM5, l’A620 d’entrée de gamme. La carte mère ne comportera pas d’overclocking, les voies PCIe seront limitées à Gen 4 et les vitesses de RAM sont plafonnées à DDR5-4800.

Intel, quant à lui, prévoit actuellement de rafraîchir ses processeurs Raptor Lake de 13e génération au troisième trimestre 2023, en conservant le même socket LGA 1700. Le « Raptor Lake Refresh », comme on l’appellera probablement, comportera des SKU similaires de processeurs avec de très petites augmentations de vitesse de fréquence de 100 à 200 MHz.

Pour cette raison, Meteor Lake et sa mise à niveau de socket LGA 1851 seront repoussés à 2024. L’ECSM rapporte également que non seulement Meteor Lake sera lancé en 2024, mais nous pourrions voir les processeurs Intel Arrow Lake de 15e génération atteindre les consommateurs à un moment donné au cours de l’année. aussi bien. Intel s’attend à ce que Meteor Lake domine sa gamme de « processeurs mobiles » pour ordinateurs portables, tandis qu’Arrow Lake sera plus adapté aux ordinateurs de bureau.

Les processeurs Meteor Lake seront plafonnés à six cœurs de performance et 16 cœurs d’efficacité, mais il n’y a pas de Core i9 de 14e génération. D’autre part, Arrow Lake augmente le nombre de cœurs de performance jusqu’à huit cœurs de performance tout en conservant les mêmes 16 cœurs d’efficacité. Arrow Lake dispose d’un SKU Core i9.

Dans l’ensemble, 2023 s’annonce quelque peu terne par rapport aux attentes initiales. Certains experts pensent que cela pourrait être dû à une baisse de la demande dans l’industrie des PC au cours des deux dernières années. Nous pouvons garder espoir qu’AMD et Intel soient en mesure d’intégrer beaucoup de valeur dans leurs processeurs respectifs X3D et Raptor Lake Refresh l’année prochaine.