Un bug bizarre sur iPhone et iPad fait planter Safari lorsque vous tapez certaines lettres [U]

Il existe un autre bug bizarre qui affecte certains utilisateurs d’iPhone et d’iPad, les empêchant de rechercher certains mots et caractères à l’aide de Safari. On ne sait pas exactement ce qui cause ce problème, mais de nombreux utilisateurs d’iOS 16 se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs plaintes et partager des enregistrements d’écran montrant les problèmes exacts.

Mise à jour: Apple a implémenté un correctif côté serveur pour ce bug.

Safari sur iPhone se bloque après avoir tapé

Le problème ici est que lorsque vous commencez à taper certaines lettres dans la barre d’adresse de Safari, l’application Safari se bloque immédiatement. Cela indique que vous ne pouvez pas terminer votre recherche ou terminer le processus de saisie de l’URL du site Web que vous essayez de visiter. Cela semble affecter toutes les versions d’iOS 16. Fait intéressant, cela ne semble pas affecter les utilisateurs d’iPhone dans certains pays.

Le bug était le premier pointé du doigt par les internautes sur Twitter, et nous avons pu le vérifier lors de nos propres tests. Par exemple, si j’ouvre Safari sur mon iPhone 14 Pro Max et que je commence à taper « Wells Fargo » dans la barre d’adresse, Safari se bloque immédiatement après avoir tapé les trois premières lettres, « wel », dans la barre d’adresse.

Il existe un certain nombre de mots et de recherches différents qui semblent causer ce problème, comme indiqué par MacRumeurs : « tar », « bes », « wal », « wel », « old », « sta », « pla ». Il y a sûrement d’autres combinaisons qui déclenchent ce crash, et c’est quelque chose qu’il est impossible de tester.

Cela est probablement dû à une sorte de bug de rendu de texte affectant les résultats suggérés qui apparaissent dans Safari lorsque vous commencez à taper. Les premiers rapports sur le problème ont commencé à faire surface dans la nuit de lundi matin, indiquant qu’il s’agissait d’un bug côté serveur. Cela indique qu’Apple devrait pouvoir le réparer sans publier de mise à jour logicielle dédiée.

La solution de contournement pour l’instant consiste à visiter le site Web de Google dans Safari, puis à y effectuer votre recherche. Vous pouvez également désactiver les suggestions Siri :

ne m’affecte pas mais j’ai trouvé un moyen de le reproduire. désactivez simplement Paramètres » Safari » Suggestions Safari et il cessera de planter. —Mike Beasley (@MikeBeas) 14 novembre 2022

Voyez-vous ce problème sur votre iPhone ou iPad sous iOS 16 ? Quels mots et lettres spécifiques sont affectés pour vous ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

