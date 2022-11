Ce vélo avec roues à LED est l’engin le plus accrocheur que vous verrez aujourd’hui

Le youtuber bien connu The Q nous a déjà surpris avec des vélos faits maison extrêmement curieux et ingénieux, mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est qu’une de ses dernières créations allait nous laisser avec un spectacle de lumière RVB aussi saisissant avec lequel nous vous amenons à continuation. Soyez prudent car tout le processus de construction est une formidable démonstration d’ingéniosité.

roues en silicone

La première chose que vous vous demandez peut-être est de savoir de quoi sont faites ces roues pour que les lumières LED s’illuminent si bien. Eh bien, il s’agit ni plus ni moins d’un travail artisanal assez particulier, puisqu’à l’aide de quelques moules réalisés avec une imprimante 3D, il a réussi à créer la circonférence complète d’une roue en utilisant une vieille jante à rayons comme base.

Pour créer la couverture, il a utilisé des barres de silicone ou de la colle thermofusible qui, une fois fondue au four dans une casserole, lui a permis de remplir le moule qu’il avait préalablement préparé à côté du rebord.

Le résultat est une roue semi-transparente assez curieuse qui est capable de supporter assez facilement les balades à vélo (le fait qu’elle amortisse peu et soit une punition pour vos genoux, on laisse ça pour un autre jour).

éclairer les roues

L’étape suivante consistait à donner de la lumière et de la couleur aux roues, ce qui était essentiellement l’objectif de l’idée, et pour cela, il a utilisé une bande LED avec contrôle WiFi capable de fonctionner avec trois piles AA. L’utilisation de batteries lui donne la possibilité d’être complètement autonome, et grâce à une pièce conçue et imprimée avec une imprimante 3D, il a réussi à les loger au centre de la roue pour que le vélo soit équilibré et que les LED fonctionnent parfaitement.

Le câble d’alimentation fait le tour d’un des rayons et se termine au centre de la jante, là où est placée la pièce en plastique avec les batteries. Esthétiquement c’est parfait.

Un vélo très original

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le résultat du vélo est incroyable, et l’éclairage produit par les LED est spectaculaire lorsque la lumière du soleil baisse légèrement. De plus, grâce à la télécommande WiFi, il est possible de sélectionner des couleurs au goût et d’appliquer des effets, de sorte que l’apparence finale du vélo est fantastique.

Naturellement, l’idée n’est pas parfaite, car ce n’est rien de plus qu’un métier qui cherche à démontrer l’idée et à distraire les abonnés YouTube. Des problèmes comme la dureté du pneu fait maison, sans parler de sa résistance, font de ce projet une excellente idée pendant quelques minutes, mais pas une idée que vous pourrez utiliser au jour le jour comme votre vélo de tourisme personnel.