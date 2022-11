De nouvelles fonctionnalités arrivent toujours sur watchOS 9 et Apple Watch Series 8, Ultra, et plus encore

De l’Apple Watch Ultra à watchOS 9, cet automne a été riche en innovations en matière de montres intelligentes. Cependant, Apple n’a pas tout à fait terminé, car il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch.

Détection de piste

Répertoriée comme « à venir » sur la page produit Apple Watch Ultra, la détection de piste est une fonctionnalité à venir que les coureurs apprécieront.

Apple inclut un aperçu de la détection de piste et de son fonctionnement avec l’application Workout dans une future mise à jour. La fonction détecte automatiquement lorsque vous arrivez sur une piste de course et vous demande quelle voie vous utilisez pour les métriques les plus précises.

« L’entraînement détecte quand vous arrivez sur une piste et utilise à la fois les données Apple Maps et le GPS pour fournir le rythme, la distance et la carte d’itinéraire les plus précis », explique Apple.

Parcours de course

Si votre routine d’entraînement comprend la course à pied ou le cyclisme en plein air sur le même itinéraire, une mise à jour « à venir plus tard cette année » vous aidera à rivaliser avec vos meilleures performances. L’itinéraire de course est une nouvelle fonctionnalité de l’application Workout dans une mise à jour de watchOS 9.

« Si vous faites souvent un entraînement de course ou de vélo en plein air, vous pouvez choisir de courir contre votre dernier ou votre meilleur résultat et recevoir des mises à jour instantanées pour vous aider à y parvenir », explique Apple.

L’itinérance internationale

Étiqueté « à venir » sur la page produit Apple Watch Series 8, l’itinérance internationale est une nouvelle fonctionnalité mobile pour les séries 8 et Ultra.

« Avec l’itinérance internationale, passez des appels, envoyez des SMs, diffusez de la musique et obtenez de l’aide en cas d’urgence dans de nombreux endroits où vos voyages vous mènent », explique Apple.

HomeKit

Une mise à jour de watchOS 9 et de la configuration familiale apportera davantage de fonctionnalités HomeKit aux montres Apple configurées pour les enfants.

« Vos enfants peuvent être invités à l’application Home en tant que membres et peuvent contrôler vos haut-parleurs HomePod et vos accessoires de maison intelligente comme les thermostats et les lumières », explique Apple. Une future mise à jour permettra également aux parents « d’ajouter des clés de maison, des clés d’hôtel et plus encore à Wallet » pour les enfants via Family Setup.

Océanique+

Les clients Apple Watch Ultra peuvent déjà utiliser l’application Depth d’Apple pour enregistrer la profondeur et mesurer la température de l’eau, et une application de plongée tierce appelée Oceanic+ est encore à venir. Plutôt que de créer sa propre application de plongée, Apple s’appuie sur les experts d’Oceanic pour transformer l’Ultra en ordinateur de plongée. L’Apple Watch Ultra est conçue pour la plongée récréative jusqu’à 40 mètres.

« L’application Oceanic+ sur iPhone va au-delà du simple calcul de la profondeur et de l’heure en intégrant les conditions locales comme les marées, les températures de l’eau et même des informations fournies par la communauté comme la visibilité et les courants », promet Apple.

“Ou utilisez simplement votre montre pour planifier rapidement et facilement votre plongée. Tous les avertissements de sécurité que vous attendez d’un ordinateur de plongée sont intégrés à Oceanic+, des limites de décompression aux taux de remontée excessifs et aux paliers de sécurité.

Oceanic indique que « le suivi de la profondeur (y compris les alarmes de profondeur), le suivi GPS, le journal de bord (jusqu’à 12 plongées), la plongée en apnée et plus encore » seront disponibles gratuitement.

Un abonnement est requis pour « des options de plongée plus avancées telles que la limite sans décompression », selon Oceanic. Les prix varient de 5 $/jour à 130 $/an. Oceanic+ ne sera pas lancé avec le support de l’apnée, mais la société dit qu’il arrivera dans une future mise à jour.

Image en vedette : Apple Watch Ultra avec Trail Loop utilisant le cadran de la montre Siri sur Belkin BoostCharge Pro

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :