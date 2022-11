La version next gen de The Witcher 3 a déjà une date de sortie et arrivera en 2022

Nous commencions à perdre espoir. Malgré le fait que CD Projekt RED a répété maintes et maintes fois que la mise à jour de nouvelle génération de The Witcher 3 serait publiée en 2022, le manque de détails et de nouvelles et la légèreté du calendrier ont commencé à ébranler notre foi. Mais l’équipe a montré une fois de plus qu’elle voulait regagner notre confiance après l’affaire Cyberpunk et qu’elle a été fidèle à sa parole. Le lifting de Geralt pour PS5 et Xbox Series X | S arrivera enfin le 14 décembre.

Hormis les améliorations attendues en termes de résolution, de framerate et de temps de chargement, on ne sait pas ce que proposera The Witcher 3 : Wild Hunt sur les nouvelles consoles. Cependant, nous avons de la chance que CD Projekt soit conscient de notre soif de réponses et diffusera la semaine prochaine sur leur chaîne Twitch où nous pourrons le voir en mouvement pour la première fois. Oh, et le meilleur de tous : la mise à jour sera entièrement gratuite pour tous ceux qui possèdent le jeu sur PS4 et Xbox One.

5 nouveaux jeux The Witcher en route

La version nouvelle génération de The Witcher 3 n’est que la première étape sur la route. Le développeur polonais veut extraire jusqu’à la dernière drop de magie de l’univers d’Andrzej Sapkowski et a annoncé qu’il travaillait sur 5 nouveaux jeux The Witcher qui « sortiront d’ici 6 ans ». En plus d’une nouvelle trilogie dans laquelle il y a déjà plus de 150 personnes impliquées, la société travaille sur un remake du premier opus avec Unreal Engine 5 et a déposé la série chez des tiers pour le soi-disant Project Sirius, un projet décrit comme « une approche innovante de l’univers The Witcher ». Il y a Brujo depuis un moment et tant qu’il maintient une telle qualité, il est le bienvenu.